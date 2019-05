"Frau Merkel ist Bundeskanzlerin, und sie ist für diese Legislaturperiode Bundeskanzlerin", sagte der CDU-Politiker am Samstag dem Sender rbb. "Wenn Sie in Meinungsumfragen schauen: Eine grosse, eine wachsende Mehrheit der Deutschen sieht es als völlig richtig an." Zudem sei eine Übergabe des Amtes innerhalb der Legislaturperiode nicht einfach, sie entspreche auch nicht dem Geist des Grundgesetzes.

Schäuble widersprach damit Spekulationen, Merkel könnte zugunsten von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zurücktreten. "Die Thronfolge ist in der Monarchie gut geregelt. In der Demokratie entscheidet die jeweilige Mehrheit, und deswegen gibt es keinen Rücktritt zugunsten ...", sagte er.

(Reuters)