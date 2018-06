Italiens Präsident Sergio Mattarella wird die Regierung am Freitagnachmittag vereidigen. Danach findet eine Vertrauensabstimmung statt. Es folgt eine Liste der Schlüsselpositionen im Kabinett des zukünftigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte.

Luigi Di Maio - Minister für Arbeit und Industrie

Der ehemalige Journalist ist Abgeordneter im Unterhaus und stieg im vergangenen Jahr zum Vorsitzenden der 5-Sterne-Bewegung auf. Er übernimmt ein eigens geschaffenes Ministerium, das die Ressorts Arbeit und Industrie zusammenführt, und wird sich mit Matteo Salvini den Posten des Vize-Ministerpräsidenten teilen. Er verspricht unter anderem höhere Renten und ein bedingungsloses Grundeinkommen für Arme, das den überlasteten Haushalt rund 17 Milliarden Euro kosten könnte.

Matteo Salvini - Minister für Inneres

Der Lega-Chef war zunächst Stadtrat in Mailand und Mitglied des Europäischen Parlaments. 2013 übernahm er den Parteivorsitz nach einem Korruptionsskandal. Im Wahlkampf trat er mit dem Slogan "Italiener Zuerst" an und äusserte sich kritisch gegenüber dem Euro. Als Innenminister und Co-Vize-Ministerpräsident verspricht er, das Asylsystem umzubauen und gegen illegale Einwanderer vorzugehen. Außerdem will Salvini eine Pauschalsteuer von 15 Prozent für alle Bürger und Unternehmen einführen. Dadurch könnten die Steuereinnahmen um 80 Milliarden Euro im Jahr sinken.

Giovanni Tria - Wirtschaftsminister

Der weitgehend unbekannte Wirtschaftsprofessor äußerte sich in der Vergangenheit kritisch über die EU-Wirtschaftspolitik und bemängelte den deutschen Handelsüberschuss. In kürzlich veröffentlichten Artikeln forderte er eine Lockerung der EU-Fiskalregeln, um mehr öffentliche Investitionen zuzulassen und somit das Wachstum anzukurbeln.

Enzo Moavero Milanesi - Aussenminister

Milanesi ist ein auf die europäische Union spezialisierter Jurist und lehrt EU-Recht in Rom. Er war Minister für europäische Angelegenheit in der Technokratenregierung von Mario Monti und später im Kabinett von Enrico Letta.

Paolo Savona - Minister für europäische Angelegenheiten

Der 81-jährige Ökonom ist bekannt für seine Skepsis gegenüber dem Euro. Ursprünglich wurde er für den Posten des Wirtschaftsministers vorgeschlagen, Mattarella lehnte dies jedoch ab. Savona hat den Beitritt Italiens zur Euro-Zone als historischen Fehler bezeichnet und einen Notfallplan gefordert, um die Währungsunion gegebenenfalls wieder zu verlassen.

Elisabetta Trenta - Verteidigungsministerin

Trenta ist Dozentin für Sicherheitsstudien in Rom. Zuvor arbeitete sie als Forscherin für das Verteidigungsministerium.

(Reuters)