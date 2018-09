In einer Konsultativabstimmung haben sie sich mit 26 gegen 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen dagegen ausgesprochen. Dies teilten die SP Frauen am Samstag im Anschluss an ihre Mitgliederversammlung mit. Da das Geschäft im Parlament noch nicht abgeschlossen sei, hätten sie sich zu einer Konsultativabstimmung entschlossen.

Der Nationalrat hatte der Vorlage am Mittwoch mit 114 zu 68 Stimmen bei 13 Enthaltungen zugestimmt. Sie geht nun zurück an den Ständerat, der am kommenden Montag darüber beraten wird.

(AWP)