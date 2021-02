Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank dürfte dafür nach Berichten vom Donnerstag einige Tage brauchen - womöglich bis zum Wochenende. Eine Frist hatte Staatspräsident Sergio Mattarella dem 73-Jährigen offiziell nicht gesetzt. Er machte am Mittwoch bei der Einsetzung Draghis in Rom aber deutlich, dass Italien in der Corona-Krise schnell stabile Verhältnisse brauche.

Gut eine Woche nach dem Rücktritt des bisherigen Premiers Giuseppe Conte hatte der 79-jährige Staatschef den Ökonomen mit der Bildung der Regierung beauftragt. Draghi sprach sofort danach mit dem Präsidenten und der Präsidentin der zwei Parlamentskammern. Beide Häuser müssen ihn bei Vertrauensabstimmungen bestätigen, damit er das Amt des Ministerpräsidenten antreten kann.

Draghi konferierte später mit Conte, dessen Mitte-Links-Bündnis nach dem Koalitionsbruch durch die Kleinpartei Italia Viva Matteo Renzis die Mehrheit verloren hatte. Am Donnerstag kam Draghi, aus Umbrien kommend, wieder ins Parlament. Er wollte Parteienvertreter treffen.

Aussenminister Luigi Di Maio lehnte zuvor eine Expertenregierung erneut ab. Seine Fünf-Sterne-Bewegung ist nach den Wahlen von 2018 stärkste Kraft, intern aber sehr uneinig. Medien rechneten vor, wie Draghi auch ohne Sterne-Stimmen etwa mit den Sozialdemokraten (PD), Italia Viva und Teilen der Mitte-Rechts-Opposition wie Forza Italia gewählt werden könnte, wobei das Verhalten der rechten Lega von Matteo Salvini viel Gewicht haben könnte.

Zudem wurde spekuliert, ob der parteilose Jurist Conte in ein Kabinett Draghi kommen könnte, und dass der 56-Jährige eine eigene Partei gründen könnte. Bei Umfragen gehörte er zu den beliebtesten Politikern. In Rom galt es als wahrscheinlich, dass Draghi sowohl Experten als auch Politiker in sein Kabinett holen will.

