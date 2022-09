Putin habe Recht mit seiner Aussage, dass das Getreide eher an wohlhabende Länder ginge nicht an arme, sagte Erdogan am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem kroatischen Präsidenten Zoran Milanovic. Putin fühle sich nicht wohl mit der Tatsache, dass das Getreide an Länder geliefert werde, die Russland sanktionieren. Er sei dafür, dass das Getreide exportiert werde, sagte Erdogan.

Putin hatte den von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelten Kompromiss mit der Ukraine zur Ausfuhr des Getreides am Mittwoch infrage gestellt. Das eigentlich für arme Länder bestimmte Grundnahrungsmittel werde an die Türkei und die Europäische Union geliefert, hatte er bei einer Wirtschaftskonferenz in Wladiwostok gesagt. Möglicherweise müsse man über eine Begrenzung der Exporte nachdenken. Er wolle das Thema mit Erdogan besprechen.

Die Ukraine und Russland hatten die Ausfuhren unter Vermittlung der UN und der Türkei am 22. Juli vereinbart. Russland hob daraufhin die Blockade der ukrainischen Schwarzmeer-Häfen für Getreidefrachter auf. In dem Vertrag zwischen den beiden kriegsführenden Ländern ist nicht festgelegt, wohin das Getreide geliefert werden soll. Nach Angaben der in Istanbul ansässigen Koordinierungsgruppe, die das Abkommen überwacht, gingen 30 Prozent der Fracht in ärmere Länder.

Die Ukraine zählt neben Russland zu den weltweit grössten Getreideexporteuren. Nur über den Seeweg kann die Ukraine größere Mengen ausführen. Viele ärmere Länder sind auf die Getreide-Importe angewiesen.

(Reuters)