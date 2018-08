Das Treffen mit Machthaber Kim Jong Un sei anlässlich der Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Nordkoreas geplant, berichtete die "Straits Times" mit Sitz in Singapur am Samstag ohne Angabe einer Quelle. Es sei der erste Besuch eines chinesischen Präsidenten seit 13 Jahren. Eine Stellungnahme des Außenministeriums in Peking lag zunächst nicht vor.

Die Feiern in Nordkorea sind für den 9. September geplant. Kim hat in diesem Jahr drei Mal den einzigen größeren Verbündeten im Norden besucht.

(Reuters)