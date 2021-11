Experten sehen das erste Video-Gipfeltreffen der beiden Rivalen aber als positives Signal und Auftakt für eine bessere politische Zusammenarbeit der Weltmächte. "Ich denke, es wird die Abwärtsspirale der bilateralen Beziehungen stoppen und die Beziehungen zwischen den USA und China für einige Zeit stabilisieren", ist sich Wang Huiyao, Präsident des Zentrums für China und Globalisierung in Peking, sicher. Von einem Durchbruch könne aber keine Rede sein, sagt der China-Experte Scott Kennedy von der Washingtoner Denkfabrik Center for Strategic and International Studies.

Biden und Xi sprachen bei dem virtuellen Gipfel - eine Premiere in den bilateralen Beziehungen - eine Reihe von Konfliktthemen an. Es ging um das Vorgehen der Volksrepublik in Hongkong, Xinjiang und Tibet sowie über die Menschenrechte im Allgemeinen. Zudem standen Nordkorea, Afghanistan und Irak auf der Agenda sowie das von China beanspruchte Taiwan. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua beschrieb das Treffen als "offen, konstruktiv, substanziell und fruchtbar". Hochrangige Beamte der US-Regierung sagten, die Gespräche hätten länger gedauert als gedacht, mehr als einen Meinungsaustausch habe es aber nicht gegeben.

"Es wurden Gedanken über alles mögliche ausgetauscht, aber keine Entscheidungen oder politischen Massnahmen ergriffen", sagt CSIS-Experte Kennedy. "Vielleicht wird das in den kommenden Tagen bekannt gegeben, aber wenn nicht, war dies eine reine Vorstellung der Grundpositionen beider Seiten." Xi und Biden schienen sich einig zu sein, dass die politische Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten stabil sein müssten. Sie seien sich aber nicht einig darüber, wie man diesen Zustand erreiche, erläutert Kennedy. "Wir haben keinen Durchbruch erwartet, es gibt keinen zu verkünden."

In den letzten Monaten haben sich die Spannungen zwischen China und den USA verschärft, unter anderem wegen Chinas Umgang mit Taiwan. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht allen Staaten, die die Insel als unabhängig anerkennen, mit Konsequenzen. Das Video-Treffen habe zwar atmosphärische Verbesserungen gezeigt, die grundlegenden Probleme blieben aber. "Eine diplomatischere Sprache löst die zwischen den beiden Seiten bestehenden Kernprobleme nicht", sagt Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner.

Fortsetzung folgt

In chinesischen Medien hiess es, Xi habe die Hoffnung geäussert, Biden könne die US-Politik gegenüber China wieder auf einen "vernünftigen und praktischen" Weg bringen. Er habe im Gegenzug aber wenig Anreize dafür geboten. China habe offenbar Interesse an einer Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen, führt Weidensteiner aus. Das Land sehe sich aber einem verschärften Wettbewerb gegenüber und konzentriere sich auf technologische Fortschritte. "Die geopolitische Konkurrenz zwischen den beiden Nationen wird in jedem Fall ein bestimmendes Element der nächsten Jahre bleiben und damit auch ein zentrales Thema für die Weltwirtschaft."

Experten gehen aber davon aus, dass die USA und China in Kontakt bleiben, auch auf niedrigeren diplomatischen Ebenen. "Wir sollten dies nicht als einen einmaligen Gipfel betrachten, sondern als einen in einer Reihe wichtiger Gespräche, die die Beziehung auf einen stabileren Kurs lenken können", sagt Daniel Russel, ehemaliger Asien-Berater des früheren US-Präsidenten Barack Obama. Wu Xinbo, Direktor für Amerikanistik an der Fudan-Universität in Shanghai, erläutert, das Video-Treffen setze den positiven Trend zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen nach einem Telefonat zwischen Biden und Xi im September fort. Beide Seiten würden ihre Aufmerksamkeit nun womöglich auf eine bessere Zusammenarbeit legen.

(Reuters)