Man wolle jetzt zusammen mit der Schweiz eine Roadmap, einen Fahrplan, entwickeln mit klaren zeitlichen Vorgaben. Das müsse aber bald geschehen. 2024 sei zu spät, sagte der EU-Kommissar auf eine Journalistenfrage. Denn in der Schweiz heisst es immer wieder, europapolitische werde es erst nach den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2023 weiter gehen.

Open and constructive exchange between close partners I’m pleased to have met Vice-President of the @EU_Commission, @MarosSefcovic We took stock of the state of Swiss-EU relations & agreed to establish a high-level political dialogue to develop the way forward! pic.twitter.com/XXAiBk9892

— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) November 15, 2021