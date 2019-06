Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten heute (Sonntag) auf einem Gipfel in Brüssel weiter über die Besetzung der Top-Jobs in der Union. Zentral ist Besetzung der Spitze der EU-Kommission, für die sich CSU-Vize Manfred Weber bewirbt. Da er aber beim jüngsten Gipfel vor einer Woche nicht die nötige Unterstützung im EU-Parlament vorweisen konnte und auch wichtige Länder wie Frankreich und Spanien sich gegen den Deutschen stellen, stehen seine Chancen nicht gut.

Die "Welt am Sonntag" berichtete, die im japanischen Osaka beim G20-Gipfel anwesenden EU-Regierungschefs hätten sich darauf geeinigt, dass Weber nicht neuer Kommissions-Präsident werden solle. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die Entscheidung akzeptiert.

Merkel hatte nach dem G20-Gipfel betont, die beiden Spitzenkandidaten seien Teil der Lösung. Grösste Konkurrenten von Weber sind Frans Timmermans (Sozialdemokraten) und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager (Liberale). Der EU-Sondergipfel beginnt um 18 Uhr. Bis Herbst wird zudem die Leitung des Rats, des EU-Parlaments, der Europäischen Zentralbank (EZB) und des diplomatischen Dienstes frei.

Szenario eins - Weber wird Kommissionspräsident

Die konservative EVP pokert hoch. Merkel betonte erneut, dass sie sowohl am Prinzip des Spitzenkandidaten als auch am EVP-Kandidaten Manfred Weber als Kommissionspräsidenten festhalten wolle. Am Mittwochabend gab es dazu ein Spitzentreffen im Kanzleramt. Zwar klang das nach dem ersten EU-Gipfel anders. Aber zumindest theoretisch ist möglich, dass die anderen Parteienfamilien ihren Widerstand noch aufgeben, wenn sie personell und inhaltlich von der EVP Zugeständnisse bekommen.

Dies könnte die Besetzung der anderen Spitzenposten von Rat, EZB, Parlament und den EU-Aussenbeauftragten betreffen - aber auch Zusagen auf anderen Gebieten. Weber könnte zudem versuchen, einzelnen Regierungen Zusage für Kommissarsposten "seiner" Kommission zu machen. Dennoch gilt die Ernennung Webers bei EU-Diplomaten als unwahrscheinlich.

Szenario zwei - EVP bekommt Posten, aber nicht Weber

Die potenziellen Koalitionspartner Sozialisten, Liberale und Grüne wollen Weber keine Mehrheit im Parlament garantieren. Auf dem EU-Gipfel vorige Woche stellten sich auch einflussreiche Staats- und Regierungschefs wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegen ihn. Der Anspruch der EVP, wie nach den EU-Wahlen 2014 erneut als grösste Partei ein Vorrecht auf die Besetzung der Spitze der Kommission zu haben, ist vorerst nicht durchzusetzen. Vor vier Jahren entschied noch eine grosse Koalitionen aus EVP und Sozialdemokraten über den Job-Kuchen - jetzt ist angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse aber eine Einigung von vier Fraktionen nötig.

Eine Variante wäre, dass die EVP Weber aufgibt, aber dennoch den Kommissionspräsidenten stellt. "Die EVP könnte sich hinstellen und sagen, dass sie alles versucht hat, aber Weber keine Mehrheit findet", hiess es im Parlament. Genannt werden als Alternative der irische Regierungschef Leo Varadkar, sein Kollege Andrej Plenkovic aus Kroatien oder EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier aus Frankreich. Dafür müsste die EVP aber das hochgehaltene Spitzenkandidatenprinzip opfern.

"Die EVP im Parlament wird sicher nicht gegen einen vom Rat vorgeschlagenen EVP-Kandidaten stimmen", hiess es dazu aus einer anderen Parteifamilie. Eine Untervariante könnte sein, dass die Spitzenkandidaten Weber, der Sozialdemokrat Frans Timmermans, die Liberale Margrethe Vestager und die Grünen Posten als Vize-Kommissionspräsidenten bekommen - um das Prinzip des Spitzenkandidaten wenigstens zum Teil zu retten.

Szenario drei - Eine andere Parteienfamilie stellt Topposten

Variante drei wäre, dass sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Kandidaten einer anderen Parteienfamilie einigen, wie dies etwa Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez fordert. Am ehesten wird dabei noch mit einer Chance für die Liberale Vestager gerechnet, auch weil damit der Anspruch auf eine angemessene Vertretung von Frauen berücksichtigt würde.

Die Sozialisten bestehen bisher auf dem ebenfalls angesehenen Sozialdemokraten Timmermans - der aber in Osteuropa als Reizfigur gilt. Bei weiteren Kandidaten wird es wieder das Problem geben, dass das Parlament die Aufgabe des Spitzenkandidaten-Prinzips zustimmen müsste.

Szenario vier - Keine Einigung auf EU-Sondergipfel

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat bei seiner Einladung für den Sonntagabend schon klar gemacht, dass es ein langer Gipfel wird und eventuell bis zum Frühstück verhandelt wird. Aber auch die zusätzliche Zeit könnte nicht reichen. Dann müssten die Regierungschefs einen erneuten Anlauf unternehmen - wahrscheinlich noch vor dem 3. Juli, also am kommenden Mittwoch, wenn der neue Parlamentspräsident gewählt werden soll.

Denn obwohl das Parlament alleine über diese Personalie entscheiden kann, wird die Position als Teil des Personalpakets mit einer ausgewogenen Mischung zwischen den Parteien und Geschlechtern angesehen.

Szenario fünf - Das Parlament spielt hart

Eine weitere Variante ist, dass sich das EP zwar nicht auf einen eigenen Kandidaten einigen kann - aber erst einmal alle Vorschläge des Rates zurückweist, die nicht einen Spitzenkandidaten als Kommissionspräsident vorsehen. Die Christdemokraten haben bereits angekündigt, gegen alle Nicht-Spitzenkandidaten stimmen zu wollen.

Doch ob sich die Sozialisten am Ende der harten Front anschliessen, ist offen. Die Grünen rücken hinter den Kulissen bereits von einer Totalblockade ab, da das Parlament für einen Schlagabtausch mit dem Rat nicht geeint und stark genug sei. Zudem würde die Öffentlichkeit eine Dauerblockade der EU-Institutionen nicht verstehen, so die Befürchtung. Dagegen spricht auch, dass vor allem die deutschen Abgeordneten in den verschiedenen Parteien das Spitzenkandidaten-Prinzip hochhalten - die Parlamentarier aus anderen Ländern dagegen weniger stark dahinter stehen.

Ob eine wochenlange Verschiebung der Entscheidung für die EU ein Problem wäre, ist umstritten. Die Regierungen drängen, weil nur mit einer Einigung auf die Topposten auch die Besetzung der restlichen EU-Kommission beginnen kann. Im Parlament wird aber darauf verwiesen, dass EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker noch bis zum 31. Oktober im Amt sei, man sich also nicht unter Druck setzen lassen solle.

