In Rom gehe man davon aus, die Vorgaben der Kommission für dieses Jahr erfüllen zu können, erklärte ein Insider. Das Haushaltsdefizit 2019 dürfte bei zwei Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) liegen, ein Wert, den die EU schon akzeptiert habe. Allerdings wolle die Kommission auch eine Festlegung für 2020, was die Regierungskoalition möglichst vermeiden wolle. "Sie wollen sich nicht für den Haushalt 2020 festnageln lassen", sagte ein Insider.

Ein zweiter Insider erklärte, das Finanzministerium erwarte zwar jetzt ein Defizit von 1,8 Prozent des BIP für das kommende Jahr. Das sei weniger als das offizielle Ziel der Regierung von 2,1 Prozent. Allerdings wollten die Regierungsparteien die Quote heraufsetzen, um Platz für Steuersenkungen zu schaffen. Diese sollen die Wirtschaft ankurbeln. "Ich würde gerne das Defizit bis zur Grenze von drei Prozent erhöhen", sagte der Wirtschaftschef der Lega, Claudio Borghi, am Montag. Diese Marke geht auf den Maastricht-Vertrag von 1992 zurück. Der Chef der Partei, Matteo Salvini, sagte während eines Besuchs in den USA: "Das Votum der Italiener bedeutet, dass wir Steuern senken müssen."

Die EU-Kommission droht Italien mit einem Defizitverfahren. Dem Euro-Land drückt eine Staatsverschuldung von 2,3 Billionen Euro. Das sind 132 Prozent des BIP und damit weit über der EU-Obergrenze von 60 Prozent. Kommt es zum Defizitverfahren, können am Ende milliardenschwere Strafen für Italien herauskommen.

