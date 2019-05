Seinen Vorstellungen zufolge soll sie dazu beitragen, dass die Finanzierungskosten für Euro-Länder nicht aus dem Ruder laufen. Der Parteichef der rechtspopulistischen Lega forderte am Dienstag eine europäische Konferenz zur Frage, wie man Wirtschaftswachstum und Investitionen anschieben könne.

Hier sollte man auch über eine neue Rolle der EZB reden, und zwar wie die Notenbank Staatsschulden garantieren könnte, um "Spekulationen" einzudämmen, erklärte Salvini auf Facebook. Es sei nicht richtig, dass die Renditen italienischer Staatsanleihen höher seien als die von anderen Ländern der Euro-Zone. Die EU-Regeln sollten darauf abzielen, die Arbeitslosigkeit zu senken und nicht darauf, das Defizit-Ziel von Drei-Prozent einzuhalten.

Hintergrund für höhere Renditen von bestimmten Staatsanleihen ist meist, dass die Finanzmärkte das jeweilige Land als nicht so guten Schuldner beurteilen wie andere. Italien liegt wegen seiner hohen Verschuldung im Clinch mit der EU-Kommission. Salvini hatte zuvor erklärt, auf Italien könnte wegen Verstosses gegen europäische Haushaltsregeln ein Bussgeld der Brüsseler Behörde in Höhe von drei Milliarden Euro zukommen. Diese Summe nannte er in einem Interview des Radiosenders RTL. Ein Mahnschreiben der Kommission an die Regierung in Rom wird für diese Woche erwartet. "Warten wir ab, ob wir diesen Brief bekommen", sagte Salvini.

(Reuters)