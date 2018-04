Als der deutsche Finanzminister Olaf Scholz vor knapp einem Jahr den 91sten Geburtstag der britischen Queen feierte, hat er keinen Zweifel daran gelassen, dass er auch nach dem Brexit eine enge freundschaftliche Beziehung zu London suchen werde. Unter den 27 EU-Finanzminister ist Scholz ein Briten-Versteher.

Diese Woche traf sich Scholz erstmals mit seinem britischen Amtskollegen Philip Hammond im Bundesfinanzministerium. Nach Angaben aus Regierungkreisen diente das Treffen einem ersten Kennenlernen und einem Gedankenaustausch über das künftige Verhältnis nach dem Brexit.

Scholz strebe eine möglichst enge Beziehung zu Grossbritannien für die EU an, heisst es in informierten Kreisen, da der Bundesfinanzminister - auch mit Blick auf einen möglichen Steuerwettbewerb mit den USA - das Vereinigte Königreich eng an der EU binden wolle. Eine Änderung des Kurses der Bundesregierung ist mit Scholz nicht zu erwarten, heisst es weiter. "Wir erwarten von dem Bundesfinanzminister, dass die Einigkeit der EU höhere Priorität hat als das Schicksal eines einzelnen Landes", sagte SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs.

Politische Differenzen bestehen

Nach Einschätzung von Jacob Funk Kirkegaard, Senior Fellow des Peterson Institute for International Economics in Washington, verfolgen Hammond und Scholz ein gemeinsames Ziel. Beide würden es bevorzugen, wenn Grossbritannien Mitglied des Binnenmarktes wie auch der Zollunion bliebe und die britische Regierung von Theresa May sich vom Ziel eines Freihandelsabkommens verabschiedet. Beim jüngsten Treffen zwischen Hammond und Scholz sind nach Angaben aus informierten Kreisen die politischen Differenzen der beiden Regierungen mit Blick auf das künftige Handelsverhältnis deutlich geworden.

Wie wichtig Scholz eine enge Beziehung zu Grossbritannien ist, hat er bereits im Februar 2016 gezeigt. Wenige Monate vor dem Brexit-Votum lud er den damaligen britischen Premierminister David Cameron zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu dem traditionellen Matthiae-Mahl in Hamburg ein, um Grossbritannien zum Verbleib in der EU zu bewegen.

In der strittigen Frage der Arbeitnehmerfreizügigkeit schlug Scholz dem britischen Premier einen Kompromiss vor, wonach EU-Migraten erst dann Zugang zum nationalen Sozialnetz gewährt werden sollte, wenn diese mindestens ein Jahr in dem EU-Land beschäftigt waren. Scholz’ Kompromissversuch scheiterte, da Cameron an seiner in der EU umstrittenen Forderung für einen vierjährigen Ausschluss aus dem Sozialnetz festhielt.

(Bloomberg)