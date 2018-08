Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan ist tot. Dies teilte seine Stiftung am Samstag mit. Zwei enge Mitarbeiter des Nobelpreisträgers sagten der Nachrichtenagentur Reuters, der 80-Jährige sei am frühen Morgen in einem Krankenhaus in Bern gestorben. Der Ghanaer leitete von 1997 bis 2006 die Vereinten Nationen und erhielt 2001 den Friedensnobelpreis.

Noch am 29. Mai dieses Jahres hielt Annan eine Rede an einer Veranstaltung des Börsenbetreibers SIX in Zürich, an der auch cash.ch teilnahm. Damals deutete nichts auf ein Ableben Annans hin.

(cash.ch/Reuters)