Auf der Liste der Kandidaten, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, findet sich unter anderem ein Lord Buckethead (Lord Eimerkopf) und ein Count Binface (Graf Mülltonnengesicht). Weitere Bewerber sind Yace Yogenstein, der auch unter dem Namen Interplanetary Time Lord (Interplanetarischer Zeitfürst) antritt, und Bobby "Elmo" Smith.

YES I, LORD BUCKETHEAD, AM BACK TO CONTINUE UK's 32-YR-OLD TRADITION & run for Parliament for the 4TH TIME, 1st Mrs Thatcher, now Mr J who seems unfit to govern even the puniest of humans.

You’ve had my *LOYALTY* for over 3 Earth-Decades - DO I HAVE YOURS?! #LordBuckethead RT pic.twitter.com/pkhVXFKvpr

