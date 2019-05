May hatte am Freitag ihren Rücktritt angekündigt, nachdem sie erneut mit dem Versuch gescheitert ist, ihren mit der EU-ausgehandelten Brexit-Vertrag durch das Parlament zu bringen. Den Parteivorsitz will May am 7. Juni abgeben. Bis zur Klärung der Nachfolge will sie als Premierministerin im Amt bleiben. Die oppositionelle Labour-Partei forderte umgehend Neuwahlen.

An Anwärtern auf das Amt des britischen Premierminsters mangelt es nicht. Besonders hohe Chancen haben diese sechs Personen:

Boris Johnson, 54

Harter Kämpfer für den EU-Austritt Grossbritanniens und das Gesicht der Brexit-Kampagne. Im Juli trat er aus Protest gegen Mays Umgang mit den Brexit-Verhandlungen als Aussenminister zurück. Bei den Buchmachern gilt er als Favorit für das Amt des Premierministers.

Michael Gove, 51

Einer der prominentesten Verfechter des Brexit in der Kampagne vor dem Referendum 2016. Im Ringen um die Nachfolge des damaligen Premierministers David Cameron musste er sich May geschlagen geben. Er gilt als einer der effektivsten Minister im Kabinett.

Jeremy Hunt, 52

Er übernahm das Aussenministerium im Juli nach Johnsons Rücktritt. Im Referendum stimmte er für den Verbleib seines Landes in der EU, heute gilt er als Befürworter eines geregelten Brexits. Gehe es allerdings um die Wahl zwischen einem ungeregelten Brexit oder einem Verbleib in der EU, würde er sich nach eigenen Worten für den ungeregelten Brexit entscheiden.

Andrea Leadsom, 56

Im Rennen um die Cameron-Nachfolge schaffte die Brexit-Befürworterin es 2016 auf den zweiten Platz. Am Mittwoch trat sie als Mehrheitsführerin im Unterhaus zurück und kritisierte den Brexit-Kurs der Regierung.

Dominic Raab, 45

Er trat vor einem Jahr als Brexit-Minister zurück - aus Protest gegen ihren Entwurf eines Brexit-Vertrags. Der Inhaber des Schwarzen Gürtels in Karate ist für den EU-Austritt seines Landes.

Matt Hancock, 40

Der britische Gesundheitsminister wird sich um den Vorsitz der Konservativen Partei und damit auch um das Amt des Regierungschefs bewerben. Das kündigte Hancock am Samstag im BBC-Hörfunk an. Er wolle sich dafür einsetzen, den Ausstieg aus der EU umzusetzen.

(Reuters/cash)