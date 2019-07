Der Nachfolger von Theresa May hat sich festgelegt: Bis zum 31. Oktober wird Grossbritannien aus der Europäischen Union (EU) ausscheiden. Es folgen Kernaussagen zu anderen Schlüsselthemen - wie der Iran-Politik und den Beziehungen zu den USA.

Iran

Johnson hat bisher keine Anzeichen dafür gezeigt, dass er die europäische Linie verlassen und auf den harten Kurs von US-Präsident Donald Trump einschwenken könnte. Das von den USA aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran aus dem Jahr 2015 hat er zwar als zusehends brüchiger bezeichnet und von Wegen gesprochen, das "zerstörerische Verhalten" des Iran im Zaum zu halten. Die Rückkehr zur Diplomatie sei dafür aber der richtige Weg. Eine Militäraktion unterstütze er derzeit nicht.

Hongkong

Johnson stellte sich an die Seite der Demonstranten, als in der ehemaligen britischen Kolonie Proteste gegen ein Gesetzesvorhaben ausbrachen, das Auslieferungen an China erleichtert hätte. Die Protestierer bewegten sich innerhalb ihrer Rechte, sagte Johnson zu Reuters: Er unterstütze sie und werde sich gerne für sie einsetzen. Und "unseren Freunden in Peking gegenüber" wolle er betonen, dass der - einst von China formulierte - Ansatz "Ein Land, zwei Systeme" funktioniert habe und nicht beiseitegeschoben werden sollte.

A protestor in Hong Kong taunts the police with the Union Jack. pic.twitter.com/ImjQJixIXh — Lauren Chen (@TheLaurenChen) June 18, 2019

Huawei

Eine Entscheidung über die Beteiligung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei am Ausbau des britischen 5G-Netzes wurde durch Mays Rücktrittserklärung auf Eis gelegt. Johnson hat erklärt, Investitionen aus anderen Ländern könnten zwar erhebliche Vorteile mit sich bringen. Aber er werde keine Kompromisse auf Kosten der nationalen Sicherheits-Infrastruktur machen. Er werde nichts tun, das die Fähigkeit der Geheimdienste zum Informationsaustausch im Rahmen des Fünf-Augen-Paktes der USA, Grossbritanniens, Kanadas, Neuseelands und Australiens (Five Eyes) beeinträchtige. Die USA fordern, Huawei wegen Sicherheitsbedenken vom 5G-Ausbau auszuschliessen.

Beziehungen zu den USA

Johnson will enge Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechterhalten. Nach britischen Medienberichten denkt er über einen frühzeitigen Besuch in den USA nach seinem Amtsantritt nach. Sein Bemühen, nicht in Widerspruch zum US-Präsidenten Donald Trump zu geraten, war offenkundig, als er den bisherigen britischen Botschafter Kim Darroch in Washington nicht gegen US-Kritik verteidigte. Trumps jüngste Äusserungen über vier demokratische US-Kongressabgeordnete mit Migrationshintergrund nannte Johnson inakzeptabel, bezeichnete sie aber nicht als rassistisch.

Wirtschaft

Johnson hat angekündigt, er werde Milliardensummen für öffentliche Dienstleistungen, Infrastruktur und Steuersenkungen aufwenden. Die Ausgaben für Bildung, Verkehr, superschnelles Breitband und Polizei sollen erhöht und ein Lohnerhöhungsstopp im öffentlichen Dienst beendet werden. Johnson sieht nach eigenen Worten einen "fiskalischen Spielraum" von 27 Milliarden Pfund. Dabei bezieht er sich auf das Ziel der britischen Regierung für die Höhe des Haushaltsdefizits und der mittlerweile projizierten tatsächlichen Höhe des Defizits. "Ich bin bereit, Kredite aufzunehmen, um bestimmte grosse Ziele zu finanzieren, aber insgesamt werden wir die steuerliche Verantwortung wahren", sagte Johnson.

Steuersenkungen

Johnson sieht Raum für Steuersenkungen. Er will die Schwelle anheben, ab der der höhere Satz der Einkommensteuer fällig wird. Auch die Einkommensgrenze, ab der Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt werden, soll steigen.

(Reuters/cash)