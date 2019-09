Diese sollten dann noch vor dem EU-Gipfel Mitte Oktober stattfinden, berichtete die Zeitung "Sun" am Montag. Medienberichten zufolge wollte sich das Kabinett am Montag zu einer Dringlichkeitssitzung treffen.

Johnson will Änderungen am bestehenden Brexit-Vertrag mit der EU erreichen. Sollten diese nicht durchzusetzen sein, will er Grossbritannien Ende Oktober auch ohne Abkommen aus der EU führen.

Dieser No-Deal-Brexit trifft im Parlament und auch in seiner konservativen Partei auf Widerstand. Am Dienstag kommt das Parlament wieder zusammen und könnte Wege diskutieren, wie ein solcher No-Deal-Brexit noch verhindert werden kann. Sollte sich dafür eine Mehrheit finden, will Johnson dem Bericht zufolge dann Neuwahlen ansetzen.

(Reuters)