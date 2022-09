Die rund 200'000 Parteimitglieder der regierenden Konservativen waren in den vergangenen Wochen aufgerufen, sich per Briefwahl zwischen Aussenministerin Liz Truss und dem früheren Finanzminister Rishi Sunak zu entscheiden. Umfragen zufolge ist Truss klare Favoritin. Sie hat für den Fall ihrer Wahl sofortige Massnahmen gegen steigende Energiekosten angekündigt. Sie werde noch in der ersten Woche ihrer Amtszeit Sofortmassnahmen vorstellen. Im Laufe des ersten Monats solle dann eine Veranstaltung zum Thema Steuern mit einem breiteren Massnahmenpaket zur Wirtschaft folgen. Johnson hatte auf Druck der Partei nach einer Serie von Skandalen und Kabinettsrücktritten seinen Rückzug als Parteichef und Premierminister angekündigt.

(Reuters)