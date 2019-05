Diese solle bis Juni 2022 währen, berichtete die "Sunday Times" unter Berufung auf Insider.

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat eine dauerhafte Zollunion mit der EU zu einer Bedingung gemacht, um die Brexit-Pläne von May zu unterstützen. Die Konservativen lehnen eine Zollunion hingegen ab, da sie Grossbritannien davon abhalten würde, eigene Handelsabkommen mit anderen Ländern abzuschliessen.

Nach der Wahlschlappe bei den Kommunalwahlen wird unter den Konservativen der Ruf nach einer Einigung in den Brexit-Gesprächen mit der oppositionellen Labour-Partei lauter. "Dem Oppositionsführer sage ich folgendes: Hören wir uns an, was die Wähler bei den Kommunalwahlen gesagt haben, und legen unsere Differenzen für einen Moment beiseite", schrieb May in einem Beitrag für die "Mail on Sunday". "Lassen Sie uns einen Deal machen."

Die Tories verloren bei der jüngsten Wahl 1335 Sitze in englischen Gemeinderäten, Labour büsste 86 Sitze ein.

