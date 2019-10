Nachdem im März der Austritt Grossbritanniens aus der EU vertagt wurde, musste Nimisha Raja einen Kühl-Container mieten, um den 20.000 Kilogramm schweren Berg des purpurroten Gemüses zu lagern, das sie in Erwartung von Lieferstörungen bestellt hatte.

“Es war ein absoluter Albtraum”, sagte die Vorstandsvorsitzende des südöstlich von London gelegenen Snack-Herstellers Nim’s Fruit Crisps. “Wir haben versucht, das schnell abzuarbeiten, um Geld für die Lagerung zu sparen. Danach sagten alle, sie wollten nie wieder Rote Beete sehen.“

Im Vorfeld des neuen Austrittstermins am 31. Oktober scheinen der Lageraufbau der Unternehmen weniger dramatisch als in den ersten drei Monaten des Jahres zu sein. Das Horten vor dem ursprünglichen Brexit-Datum im März verhalf der britischen Wirtschaft zu einem Wachstumsschub von 0,5%, bevor sie dann im zweiten Quartal schrumpfte, als die Unternehmen ihre Vorräte wieder abbauten.

Dieses Mal könnte es anders sein. Unternehmen müssen mit der Möglichkeit einer weiteren Verschiebung rechnen, verfügen teilweise weiterhin über hohe Bestände, haben noch an der unwirtschaftlichen letzten Lageraufstockung zu knabbern, wissen nicht, wie sie sich vorbereiten sollen oder haben diesen ganzen Prozess mittlerweile satt.

Diese Verdrossenheit und Unsicherheit fordern im ganzen Land ihren Tribut. Das Konjunkturklima hat sich verschlechtert und die Investitionen befinden sich in einem tiefen Tal.

Lagerung geht ins Geld

Nachdem sie gerade erst den Rote-Bete-Berg abgebaut hat, überlegt Raja, ob sie diesmal wieder Vorräte anlegen sollte. Angesichts der Erfahrungen vom letzten Mal und des politischen Chaos, durch das sich der Brexit noch weiter hinauszögern könnte, wird sie es wahrscheinlich nicht tun.

Bei Brandaur bleiben die Lagerbestände vom März grösstenteils bestehen, sagt CEO Rowan Crozier. Das in Birmingham ansässige Metallpressunternehmen stellt Komponenten her, die in 90% der weltweiten Wasserkocher enthalten sind. Mit einer Vorlaufzeit von bis zu 50 Wochen für Materialien hält er ein Drittel mehr als erforderlich, sollten die Lieferwege durch den Brexit unterbrochen werden. Das geht bei ihm allerdings ins Geld. Zumindest, bemerkt er trocken, sind seine Komponenten ziemlich klein, unverderblich und relativ einfach zu lagern.

Um mögliche Störungen im Auge zu behalten, hat die Bank of England ein Netzwerk mit fast 30 Beobachtern im ganzen Land aufgebaut. Angesichts der unklaren Aussichten und der sich je nach aktueller politischer Situation ändernden Entscheidungen, ist die Überwachung jedoch nicht einfach.

BoE-Gouverneur Mark Carney hat das Unterhaus diesen Monat darüber informiert, dass die Notenbank unterschätzt hat, wie stark sich die Konjunktur im zweiten Quartal abschwächen würde. Er verwies vor allem darauf, dass weniger Unternehmen als erwartet ihre nicht verderblichen Lagerbestände behielten.

Kleiner BIP-Anstieg

Gleichzeitig erklärte Chefökonom Andy Haldane, eine bestimmte Anzahl habe “die Bestände behalten, und etwa ein Drittel will mehr aufbauen”. Es gibt auch das Problem der Kapazität, sagte er, da einige Unternehmen zusätzliche Vorräte vor der geschäftigen Weihnachtszeit lagern müssen und einfach keinen Platz haben.

Die jüngste Umfrage der Vertreter der BoE ergab, dass der Aufbau von Lagerbeständen wahrscheinlich einen “kleinen Anstieg“ des BIP zur Folge haben könnte.

“Wir bezweifeln, dass die Auswirkungen des Lageraufbaus auf die BIP-Zahlen diesmal so ausgeprägt sein werden”, sagt Dan Hanson von Bloomberg Economics. “Die Umfragen deuten darauf hin, dass die Unternehmen nicht in gleichem Masse Lagervorräte anlegen.” Zudem bedeute der Ausstiegstermin Oktober, dass sich der Anstieg der Produktion auf das 3. und 4. Quartal verteilen werde.

“Trotzdem ist es wahrscheinlich, dass die Auswirkungen in den Daten sichtbar sind und es wie beim ersten Halbjahr schwierig ist, das zugrunde liegende Wachstumstempo zu beurteilen”, fügt Hanson hinzu.

(Bloomberg)