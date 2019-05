Nach ihrer Niederlage im Brexit-Streit gibt die britische Premierministerin Theresa May am 7. Juni ihr Amt als Chefin der Konservativen Partei auf. In der Woche danach soll der Wahlprozess für ihren Nachfolger beginnen. Der Gewinner wird sie nicht nur als Parteichef der Konservativen beerben, sondern auch als Premierminister. Mays Rücktrittsankündigung löst damit keine Neuwahl aus.

Es folgt ein Abriss des Prozederes, das vom sogenannten "1922-Ausschuss" der Partei überwacht wird:

Nominierung der Kandidaten

Sie beginnt in der Woche ab dem 10. Juni. Wer als Kandidat nominiert werden will, benötigt die Unterstützung zweier konservativer Abgeordneter. Der Andrang scheint gross zu sein, entsprechend umfänglich könnte dann auch das Kandidatenfeld ausfallen.

Die Partei geht davon aus, dass der Nominierungsprozess noch in derselben Woche abgeschlossen wird.

Abstimmungen der Abgeordneten

Die konservativen Abgeordneten stimmen dann mehrfach ab, um das Kandidatenfeld zu verkleinern. Sie haben in geheimer Wahl jeweils eine Stimme. Wer die wenigsten Stimmen erhält, ist aus dem Rennen. In der Vergangenheit wurde jeweils dienstags und donnerstags so lange abgestimmt, bis am Ende nur noch zwei Bewerber übrig waren.

Die Partei geht davon aus, dass dies bis Ende Juni so weit ist. Sie äusserte sich jedoch nicht dazu, auf wie viele Kandidaten das Bewerberfeld eingeengt werden soll.

Abstimmung der Basis

Über die verbleibenden Kandidaten entscheiden die Mitglieder der Konservativen Partei per Briefwahl. Der Sieger wird neuer Parteichef. Das Ergebnis soll vor der Sommerpause bekanntgegeben werden, vermutlich im Juli. In dieser letzten Phase soll es Podiumsdiskussionen geben. Auch Nichtmitglieder sollen die Chance erhalten, Kandidaten zu treffen und zu befragen.

Im März 2018 hatten die Konservativen 124'000 Mitglieder.

Wer ist bis dann Premierminister

May will so lange im Amt bleiben, bis der Wahlprozess abgeschlossen ist.

(Reuters)