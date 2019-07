Frankreich ist gerade mit einer dreiprozentigen Internetsteuer vorgeprescht, die vor allem US-Konzerne wie Google, Apple, Facebook und Amazon treffen dürfte. Das könnte das G7-Treffen überschatten und im US-Handelsstreit mit Europa eine neue Flanke eröffnen. Denn die Regierung in Washington prüft bereits Gegenmassnahmen.

Auch die Facebook-Pläne zur Einführung einer eigenen Digitalwährung werden in Chantilly Thema. Der deutsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigte im Vorfeld bereits Widerstand an: "Die Herausgabe einer Währung gehört nicht in die Hände eines Privatunternehmens", so der SPD-Politiker. Das Treffen dürfte auch genutzt werden, um über die Nachfolge von Christine Lagarde an der Spitze des Internationalen Währungsfonds zu beraten.

(Reuters)