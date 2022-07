Die an der Koalition von Ministerpräsident Mario Draghi beteiligte 5-Sterne-Bewegung kündigte am späten Mittwochabend an, sie werde sich nicht an dem Votum im Senat beteiligen. Parteichef und Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte Reportern, die Regierung sollte mehr im Kampf gegen gesellschaftliche Probleme unternehmen. Zuvor hatten andere Parteien ihren Ausstieg aus der Regierung angekündigt, sollte 5 Sterne die Koalition verlassen. Eine Reaktion von Draghi lag zunächst nicht vor. Er hatte jüngst erklärt, er werde keine Koalition ohne Teilnahme der 5 Sterne anführen.

(Reuters/cash)