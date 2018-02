Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lud den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zu einem Staatsbesuch nach Pjöngjang ein. Moon deutete die Bereitschaft an, die Einladung zu einem ersten Gipfeltreffen der beiden verfeindeten koreanischen Staaten seit mehr als zehn Jahren anzunehmen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Samstag mit.

Kims jüngere Schwester Kim Yo Jong habe die Einladung in einem Brief ihres Bruders bei einem Treffen und Mittagessen in Moons Amtssitz überbracht. Sie ist das erste Mitglied der nordkoreanischen Herrscher-Familie, das den Süden besucht. Moon habe Nordkorea auch zu einem Dialog mit den USA aufgefordert.

Kim wolle Moon gerne schon bald treffen, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidialamtes. Moon habe entgegnet, "lasst uns die Bedingungen schaffen, dies möglich zu machen". Allerdings dürfte ein Treffen von den USA kritisch gesehen werden. Sie wollen eher den Druck auf Nordkorea erhöhen.

Moon hingegen hatte im vergangenen Jahr sein Amt angetreten mit dem Ziel, die gespannten Beziehungen zu dem abgeschotteten Norden wieder zu verbessern. Er hatte schon nach den ersten Gesprächen von Spitzenvertretern beider Seiten im Januar seine grundsätzliche Bereitschaft zu einem Treffen mit Kim erklärt - einem ersten Gipfeltreffen seit 2007. Sein Ziel ist es auch, Nordkorea zu Gesprächen über die Beseitigung seiner Atomwaffen zu bewegen. Nordkorea lehnt dies bislang ab. Formell befinden sich Nord- und Südkorea nach dem Krieg von 1950 bis 1953 noch immer im Kriegszustand. Es gibt lediglich ein Waffenstillstandsabkommen, keinen Friedensvertrag.

Bedenken in den USA

Die Annäherung der beiden koreanischen Staaten war im Vorfeld der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang in Gang gekommen. Nordkorea schickte ein Sportteam und eine Delegation politischer Vertreter zu den Spielen. Dazu gehört auch Kims Schwester, die neben dem nominellen Staatsoberhaupt Nordkoreas, Kim Yong Nam, am Freitag die Eröffnungszeremonie besuchte. Dabei zogen die Athleten der beiden koreanischen Staaten gemeinsam ins Stadion ein.

Während Moon dabei freundlich lächelnd mit Kim die Hände schüttelte, vermied US-Vizepräsident Mike Pence einen direkten Kontakt mit der nordkoreanischen Delegation. Kurz zuvor hatte er die Absicht der USA bekräftigt, den Druck auf Nordkorea mit weiteren Sanktionen zu erhöhen. Auch Moon stehe hinter diesem Vorgehen.

In den USA waren nach Kims Gesprächsangebot im Januar Bedenken laut geworden, dass Nordkorea damit einen Keil zwischen Südkorea und die USA treiben will. Moon machte aber damals deutlich, dass es keine Differenzen mit dem engen Verbündeten in der Frage gebe, wie auf die Bedrohung durch Nordkorea zu reagieren sei. Wegen des international geächteten Raketen- und Atomprogramms Nordkoreas hatten sich die Spannungen zwischen der Führung in Pjöngjang und den USA im vergangenen Jahr immer weiter erhöht. Beide Seiten überzogen sich gegenseitig mit massiven Drohungen.

