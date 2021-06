POLITIK: Maas will Veto bei aussenpolitischen EU-Entscheidungen abschaffen

Bundesaussenminister Heiko Maas hat sich eindringlich für die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei aussenpolitischen Entscheidungen der Europäischen Union ausgesprochen. "Wir können uns nicht länger in Geiselhaft nehmen lassen von denjenigen, die die Aussenpolitik durch ihre Vetos lähmen", sagte der SPD-Politiker am Montag bei einer Botschafterkonferenz in Berlin. Wer das tue, spiele über kurz oder lang mit dem Zusammenhalt Europas. "Das Veto muss weg", betonte Maas - auch wenn das bedeute, dass Deutschland dann auch mal selbst überstimmt werden könne.