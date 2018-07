Macron und Putin wollten sich vor dem Fussball-WM-Endspiel zwischen Frankreich und Kroatien am Sonntag im Kreml treffen, verlautete am Samstagabend aus dem Büro des französischen Präsidenten. Die Situation in der Ukraine habe sich für Macron allerdings nicht weit genug entwickelt, um Putin zum G7-Gipfel nach Biarritz im Sommer 2019 zu bitten. Nach dem G7-Gipfel in Kanada hatte Macron gesagt, dass er Putin gerne nach Biarritz einladen wolle. Dies werde aber von Russlands Verhalten bezüglich des Ukraine-Konflikts abhängen.

Am Freitag hatte ein Kreml-Vertreter erklärt, dass Macron Putin über das jüngste Nato-Treffen informieren wolle. Ausserdem solle es um Putins geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Helsinki gehen.

