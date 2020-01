Machthaber Kim Jong Un gab am Neujahrstag bekannt, in naher Zukunft eine "neue strategische Waffe" zu präsentieren. Zugleich signalisierte er weiterhin Bereitschaft für Gespräche mit den USA. Diese äußerten Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts.

In den festgefahrenen Gesprächen über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hatte Kim der Regierung in Washington eine Frist bis Ende des abgelaufenen Jahres gesetzt. Er drohte damit, einen "neuen Kurs" einzuschlagen, sollten die USA sich nicht bewegen. Diese sprachen von einem aufgesetzten Ultimatum und wiesen die Forderungen zurück. Nach dem Jahreswechsel sieht sich Nordkorea nun nicht länger an seine Selbstverpflichtung zur Aussetzung von Atombomben- und Langstreckenraketentests gebunden. Dies betonte Kim nach einem viertägigen Treffen mit der Spitze der Arbeiterpartei in einer Erklärung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde.

Darin warf der Machthaber den USA "Gangsterforderungen" und eine "feindselige Politik" vor. Er verwies damit insbesondere auf anhaltende gemeinsame Militärübungen der Vereinigten Staaten mit Südkorea sowie die Sanktionen gegen Nordkorea. Weil dieses wiederholt gegen UN-Auflagen verstoßen hat, wurden drastische Strafmaßnahmen verhängt. Durch die 2016 und 2017 gegen die Industrie erlassenen Sanktionen entgingen dem weitgehend isolierten kommunistischen Land, dessen einziger wichtiger Verbündeter China ist, Hunderte Millionen Dollar pro Jahr. So soll die Finanzierung der Atom- und Raketenprogramme der Führung in Pjöngjang unterbunden werden.

Langstreckenraketen und atomare Sprengköpfe

Kim kündigte an, das nukleare Abschreckungspotenzial seines Landes zu stärken. In welchem Umfang dies allerdings geschehen werde, hänge von der Haltung der USA ab. US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, es wäre enttäuschend, sollte Kim seine Zusagen zur Denuklearisierung nicht einhalten. Kim werde hoffentlich "Frieden und Wohlstand wählen statt Konflikt und Krieg". US-Präsident Donald Trump sagte vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach (Bundesstaat Florida), er habe eine gute Beziehung zu Kim und denke, dieser werde Wort halten.

Das südkoreanische Ministerium für Wiedervereinigung erklärte, die großangelegten gemeinsamen Militärübungen mit den USA seien gestoppt worden. Es ergänzte, sollte Kim die Ankündigung einer "neuen strategischen Waffe" wahr machen, wäre dies den Verhandlungen mit Nordkorea nicht dienlich. Experten gehen davon aus, dass die Führung in Pjöngjang nun wieder Langstreckenraketen und atomare Sprengköpfe testen könnte. Unmittelbar seien derartige Provokationen aber nicht zu erwarten, weil sonst ein Scheitern der Verhandlungen drohte, sagte Jeong Han Beom, der Sicherheitspolitik an der Korea National Defense University in Seoul lehrt. Nordkorea hatte in jüngster Vergangenheit mehrfach Raketen getestet, womit neben den USA auch Südkorea und Japan wiederholt provoziert wurden.

Trump und Kim hatten im Juni einen Neubeginn nach ihrem gescheiterten Gipfel im Februar in Vietnam vereinbart. Daraufhin hatten sich Anfang Oktober Delegationen beider Länder in Schweden getroffen, die Atomverhandlungen aber wenige Stunden nach der Wiederaufnahme abgebrochen. Nordkorea warf den USA vor, sie hätten Erwartungen geweckt, diese aber nicht erfüllt und hielten stattdessen an alten Standpunkten fest. Die USA widersprachen dieser Darstellung.

(Reuters)