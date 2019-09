Laut zweiter Hochrechnung des Instituts SORA, die vom Österreichischen Rundfunk (ORF) veröffentlicht wurde, kommt die ÖVP bei der Neuwahl am Sonntag auf 37,2 Prozent der Stimmen. Gegenüber der Wahl 2017 bedeutet das ein kräftiges Plus.

Das in Umfragen prognostizierte Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der sozialdemokratischen SPÖ und der rechtspopulistischen FPÖ blieb aus. Die SPÖ kam auf 21,8 Prozent und sicherte sich trotz herben Verlusten den zweiten Platz. Die FPÖ rutscht nach dem sogenannten Ibiza-Skandal auf 16,0 Prozent ab. Die ersten Ergebnisse zur Wahl veröffentlichte ARGE-Wahlen. Auch dieses Institut sah die ÖVP mit gut 37,0 Prozent voran.

Die Grünen erreichen laut SORA 14,3 Prozent und schaffen damit klar den Wiedereinzug ins Parlament. Rückenwind kam für die Partei von der weltweiten Klimadebatte. 2017 war die Partei nach dem Rücktritt ihrer Parteichefin und internen Streitereien an der Vier-Prozent-Hürde gescheitert. Die liberalen Neos kommen auf 7,5 Prozent, die Liste JETZT verpasst den Einzug.

Der Nationalrat, die Abgeordnetenkammer des österreichischen Parlaments, besteht aus 183 Abgeordneten und wird für fünf Jahre gewählt. Um über eine Mehrheit im Parlament zu verfügen, muss die ÖVP einen Bündnispartner an Bord holen. Ob sich Kurz rechts oder links der Mitte nach einem neuen Partner umsehen wird, ist bisher offen. Er wolle jedenfalls mit allen Parteien Gespräche führen, kündigte Kurz an. Eine Neuauflage der Koalition mit der FPÖ schloss der 33-jährige ÖVP-Chef dabei nicht aus. Rechnerisch möglich ist auch eine Koalition mit der SPÖ oder ein Bündnis mit den Grünen. Politologen zufolge könnten die Verhandlungen viele Monate andauern.

Insgesamt waren rund 6,4 Millionen Österreicher aufgerufen, vorzeitig zu den Wahlurnen zu schreiten, nachdem die rechts-konservative Regierung aus ÖVP und FPÖ im Mai an der Ibiza-Affäre um den früheren FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zerbrochen war. Auslöser war ein 2017 heimlich in Ibzia aufgenommenes Video über den früheren FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Das Video zeigt, wie Strache einer vermeintlichen russischen Investorin Regierungsaufträge für Wahlkampfhilfen in Aussicht stellt. Nach dem Rücktritt des FPÖ-Politikers zerbrach die gesamte Regierung. Kurz wurde in weitere Folge über ein Misstrauensvotum des Parlaments aus dem Amt gedrängt. In Österreich regiert seitdem eine Beamtenregierung unter der früheren Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein.

