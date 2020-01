Sanders erhielt in der am Samstag veröffentlichten Umfrage 25 Prozent, wie aus der jüngsten Erhebung von New York Times/Siena College hervorgeht. Es folgt mit 18 Prozent Pete Buttigieg, der Ex-Bürgermeister der Stadt South Bend.

Danach folgen Ex-Vizepräsident Joe Biden mit 17 Prozent und Senatorin Elizabeth Warren mit 15 Prozent. Iowa ist der erste US-Bundesstaat, in dem die Mitglieder der Demokraten im Februar über ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl abstimmen. In den USA finden im November Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt.

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump haben die demokratischen Abgeordneten derweil ihre Eingangsstatements mit einer Warnung vor Trump beendet. Dieser sei eine Bedrohung für die Demokratie und werde weiter seine Macht missbrauchen, wenn er nicht aus dem Amt entfernt werde. Trump leugnet den Vorwurf, er habe sein Amt mißbraucht, um die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen möglichen Wahlkampfgegner Joe Biden zu veranlassen.

(Reuters)