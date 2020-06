Voraussichtlich im November gelangt die so genannte Konzernverantwortungsinitiative zur Abstimmung. Ihr offizieller Name lautet "Für verantwortungsvolle Unternehmen - zum Schutz von Mensch und Umwelt". Sie will Schweizer Unternehmen und auch internationale Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz dazu verpflichten, soziale Aspekte, Menschenrechte und Umweltvorgaben nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit einzuhalten.

Die Befürworter der Initiative sind in der Öffentlichkeit sehr aktiv, wie die seit vielen Monaten verbreiteten orangen Wahl-Wimpel zeigen, die überall anzutreffen sind. In den Umfragen haben sie derzeit Oberwasser: Eine im Mai durchgeführte Umfrage des Link-Instituts zeigte 78 Prozent Zustimmung. 43 Prozent waren sich damals sogar sicher, der Initiative zuzustimmen. In einer Umfrage des Industrieverbands Swissmem, der gegen die Initiative ist, sprachen sich bei einer nicht exakt gleichen Fragestellung aber nur 46 Prozent für die Umfrage aus.

Die Swissmen-Umfrage liegt insofern näher an der Meinungsbildung unter den Leserinnen und Lesern von cash.ch. Bei unserer (nicht-repräsentative) Online-Umfrage, an der die Leserschaft seit Anfang vergangener Woche teilnehmen konnte, zeigt sich sogar eine deutliche Ablehnung der Konzernverantwortungsinitiative. Von über 5000 Personen, die per Mausklick ihre Meinung nannten, sind 59 Prozent dagegen. Nur 41 Prozent stimmen dem Gedanken der Initiative zu.