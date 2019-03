"Die Gespräche mit China laufen sehr gut", sagte Trump am Dienstag in Washington. Ein US-Regierungsvertreter kündigte für kommende Woche eine Reise von Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer nach Peking an.

In der Woche darauf werde dann der chinesische Vize-Ministerpräsident und Chefunterhändler Liu He in Washington erwartet, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Regierungskreise. Der Zeitung zufolge biegen die Gespräche somit auf die Zielgerade ein. Ein Abkommen werde bis Ende April angepeilt.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben sich gegenseitig mit hohen Strafzöllen überzogen. Trump wirft China unfaire Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums vor.

