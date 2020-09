Direkt nach der Debatte zwischen Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden, die nach europäischer Zeit in den frühen Morgenstunden übertragen wurde, standen die Termingeschäfte für den US-Markt noch im Plus. Inzwischen haben die Vorzeichen gedreht und die Kurse sind kontinuierlich stärker ins Minus gerutscht.

Für den S&P 500 liegt der Future um 0,9 Prozent im Minus, für den Dow Jones um ebenfalls 0,9 und für die Nasdaq um 1,1 Prozent. Auch in Asien und Europa sind die Kurse tendenziell unter Druck. "Die US-Futures stiegen anfangs - vielleicht, weil Trump ein paar Schläge ablieferte -, aber es war nicht genug, und ich fand, Biden hat sich ziemlich gut geschlagen" schreibt Shane Oliver, Chef-Anlagestratege bei AMP Kapital in Sydney.

S&P -28.25 / -0.85 pct. Nasdaq -124.75 / -1.10 pct. Dow -242.00 / -0.88 pct. Data as of 3:58am ET/cnn.com

Die grosse Sorge der Märkte bleibt, ob es nach den Wahlen zu einer geordneten Übergabe der Macht kommt, falls Donald Trump verliert. Der Amtsinhaber hat mehrfach angedeutet, dass er das Resultat nicht akzeptieren könnte. Auch in der Debatte gab er Hinweise auf solche Vorhaben.

Bei einem knappen Resultat haben beide Seiten die Möglichkeit, die Publikation des Wahlergebnisses juristisch zu verzögern. Trump gewann die Wahlen 2016 in einigen Bundesstaaten mit einer Mehrheit von wenigen 10'000 Stimmen. Dieses Muster kann sich für den einen oder den anderen Kandidaten wiederholen.

Märkte bevorzugen Amtsinhaber

Biden führt in landesweiten Umfragen mit bis zu sieben Prozentpunkten vor Trump, aber der Wahlausgang lässt sich weiterhin schwer voraussagen. Einerseits bestehen Zweifel an der Genauigkeit der Polls. Andererseits kann das Resultat gut von den Mehrheiten in einigen wenigen Bundesstaaten abhängen, weil nicht die absolute Zahl Stimmen, sondern die Mehrheit der von den Staaten entsendeten Wahlmänner den Sieger kürt.

Im Schnitt der Umfragen führt Biden in den so genannten Swing States Florida, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Arizona und Wisconsin mit 3,6 Prozentpunkten.

Generell wird Joe Biden als jener Kandidat wahrgenommen, der sich in der Debatte besser schlug. Einen klaren Trend auf das Wahlverhalten lässt sich fünf Wochen vor dem Wahltermin daraus aber noch nicht ableiten: "Wenn der Versuch war, die Meinung von jemanden zu ändern, der unentschlossen ist, glaube ich nicht, dass diese Debatte, wie sie genannt wird, das hinbekommen hat. Sie war ausser Kontrolle."

Ein Biden-Sieg bei den Wahlen am 3. November würde von den Märkten tendenziell kritischer gesehen als eine Bestätigung von Trump im Amt. So bevorzugen Anleger traditionell den Amtsinhaber. Dazu kommt, dass die Wirtschaftsbilanz von Trump bis zur Coronakrise gut ausfiel, was sich auch an der Börse niederschlug. In den gut drei Jahren zwischen Trumps Amtseinführung im Januar 2017 und dem Beginn der Krise im Februar 2020 steigerte sich der S&P 500 um die Hälfte.

Biden war kein «Sleepy Joe»

Ein viel prognostiziertes Szenario ist allerdings nicht eingetreten: Biden verhaspelte sich nicht, wie dies in früheren Auftritt schon der Fall gewesen ist. Auch sprachliche Aussetzer leistete er sich keine. "Am meisten lässt sich mitnehmen, dass Biden sich nicht als 'Sleepy Joe' entpuppte und Bedenken zerstreute, dass er mit Debatten nicht fertigwerden könnte und das seine Gewinnchance verringern würde", schreibt Masahiko Loo, Portfoliomanager bei Alliance Bernstein in Tokyo.

