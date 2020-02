"Die entscheidende Frage ist, wie hoch ist das Budget, weil für uns als Nettozahler bedeutet ein höheres Budget mehr Kosten", sagte der konservative Politiker am Donnerstag in einem Interview mit dem ORF-Radio. Primäres Ziel sei es, gemeinsam mit den anderen Nettozahlern - Niederlande, Dänemark, Schweden und Deutschland - einen starken Anstieg zu verhindern. Das Budget klettere ohnehin aufgrund des Wirtschaftswachstums.

Einsparungspotenziale sieht Kurz in mehreren Bereichen. "Das beginnt bei der Verwaltung, geht in die Verteidigungs- und Rüstungsindustrie bis hin zu den Regionalförderungen, wo vor allem die Ost- und Südeuropäer profitieren".

Hier zu sparen, sei aber sicherlich der "härteste Kampf" in der EU, räumte Kurz ein. Keine Kürzungen soll es hingegen bei der Agrarförderung geben, wovon Österreichs Bauern massiv betroffen wären. "Wenn wir unsere landwirtschaftlichen Betriebe in Europa zerstören und dann auf noch mehr Agrarimporte aus aller Welt angewiesen sind, wäre das die absolut falsche Antwort auf den Klimawandel", sagte Kurz. Fliessen sollten die EU-Gelder künftig vor allem in die Bereiche Forschung, Innovation und in den Aussengrenzenschutz.

(Reuters)