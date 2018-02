Die Schweizer Zur Rose Gruppe hat eine bittere Woche hinter sich. Die Aktie stürzte bis 40 Prozent ab. Grund: Die Grosse Koalition in Deutschland plant ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und will damit lokale Apotheken stärken. Zur Rose will dagegen gerichtlich vorgehen.

Mit dem neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD ändert sich tatsächlich einiges für die deutsche Wirtschaft. Hier die wichtigsten Auswirkungen auf die einzelnen Branchen:

AUTOS UND SCHIENE

Auch wenn die Formulierungen im Vertrag vorsichtig sind, der Autobranche könnte noch eine teure Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen drohen. Diese solle kommen, soweit "technisch und wirtschaftlich" machbar, heißt es. Dies wird zumindest bei einer bestimmten Anzahl von Autos der Fall sein. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Februar zu Fahrverboten wegen der Luftbelastung könnte den Druck weiter erhöhen. Positiv für die Branche: Die E-Mobilität will die Koalition etwa durch Steuervorteile und Zuschüsse für die Kommunen weiter fördern. Eine von der SPD gefordert Quote für Elektro-Autos, von der Branche eher gefürchtet, kommt aber nicht.

Großen Raum nimmt im Vertrag - vor allem aus Klimaschutzgründen - der Schienenverkehr ein. Niedrigere Preise für die Gleisnutzung, Hilfen für die Güterbahnen, Forschungsförderung und das Ziel, die Passagierzahlen bis 2030 zu verdoppeln, könnten der Deutschen Bahn als auch ihren Wettbewerbern nutzen. Während dies gut ankommt, trifft eine andere Passage auf Kritik: "Für uns steht als Eigentümer der Deutschen Bahn AG nicht die Maximierung des Gewinns, sondern eine sinnvolle Maximierung des Verkehrs auf der Schiene im Vordergrund." Man sehe hier zu sehr durch die Brille des Staatskonzerns, sagt Peter Westenberger vom Konkurrenz-Verband NEE. Statt der Bahn so "Dumpingstrategien" zu verordnen, hätte dem Wachstum auf der Schiene durch mehr Wettbewerb größere Gehör geschenkt werden müssen.

ENERGIE

Die Branche der erneuerbaren Energien ist zwar erfreut, dass der Ausbau beschleunigt und der Ökostrom-Anteil auf 65 Prozent des Verbrauchs erhöht werden soll. Dafür sollen bisherige Beschränkungen beim Ausbau fallen. Der Bundesverband der deutschen Energiewirtschaft (BDEW) ist aber enttäuscht, dass das Thema Steuern und Abgaben trotz Diskussionen im Vorfeld nicht mehr auftaucht. So machten die Koalitionäre auch einen großen Bogen um einen höheren Preis für den CO2-Ausstoß, kritisiert BDEW-Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer. Klimaschutz etwa im Verkehr sei so nicht machbar. Auf der anderen Seite werde Strom nicht von Abgaben und Steuern entlastet.

Versorger wie E.ON und Innogy hatten sich von einer Senkung der Stromsteuer zusätzliche Geschäfte durch den Einsatz von Strom zum Heizen oder im Verkehr versprochen hatten. Die Maschinenbauer des VDMA, Produzenten von Windräder, kritisieren dies ebenfalls. "Man war schon weiter", sagte VDMA-Experte Matthias Zelinger. RWE begrüßte die Einsetzung einer Kommission, die auch über den Kohleausstieg beraten soll. "Wenn so eine Kommission vertrauensvoll und konstruktiv arbeitet, besteht die Chance, die energie- und klimapolitische Diskussion zu befrieden und einvernehmliche Lösungen zu entwickeln." Konzernchef Rolf Martin Schmitz hat klar gemacht, dass er notfalls eine Entschädigung verlangen würde.

BANKEN

Auf die Finanzindustrie kommen mit dem Koalitionsvertrag keine neuen Lasten zu, denn die künftigen Regierungsparteien kündigen keine neuen Regulierungsschritte für die Banken an. Im Gegenteil: kleine private Institute, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und Förderbanken sollen sogar spürbar entlastet und deutlich weniger streng beaufsichtigt werden als große systemrelevante Großbanken wie die Deutsche Bank und die Commerzbank. Für diese ist aber ohnehin inzwischen die Europäische Zentralbank (EZB) als Aufseher zuständig, auf nationaler Ebene während Alleingänge deshalb wenig sinnvoll.

Damit große international tätige Geldhäuser sich leichter tun, Top-Banker nach dem Brexit aus London möglichst nach Deutschland zu schicken, wollen Union und SPD für besonders gut verdienende Bankmanager den Kündigungsschutz lockern. In der Planung ist, dass diese beim Kündigungsschutz mit leitenden Angestellten gleichgestellt werden sollen, wenn ihr Einkommen pro Jahr das Dreifache der Beitragsmessungsgrenze für die Rentenversicherung überschreitet - es müsste aktuell dann bei rund 235.000 Euro liegen.

VERSICHERER

Die von der SPD geforderte Bürgerversicherung, mit der der privaten Krankenversicherung das schleichende Aus drohte, kommt nicht. Aus einem Rentenpapier der designierten SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles hat aber die Idee einer neuen, vereinfachten Riester-Rente Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden. Die Versicherer sehen damit die Chance, den Wildwuchs von Riester-Produkten einzudämmen. Die staatlich geförderte Altersvorsorge könnte als Standard-Produkt weniger beratungsintensiv und für die Kunden günstiger werden.

Grundsätzlich bekennt sich die Koalition zum Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge mit der gesetzlichen Rente, privaten Rentenversicherungen und Betriebsrenten. Neu eingeführt werden soll ein Informationssystem unter staatlicher Aufsicht, in dem die Bürger sehen können, wie viel Geld sie als Rentner aus den drei Töpfen zu erwarten haben.

IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Um die Wohnungsnot und die Explosion von Mieten und Kaufpreisen in vielen Städten zu dämpfen, wollen die künftigen Koalitionspartner gleich eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg bringen: Unter anderem planen Union und SPD eine Erhöhung des Baukindergelds, wollen baulandreife Grundstücke - die noch nicht von ihren Eigentümern entwickelt wurden - höher besteuern, Vermieter zwingen, die Vormiete bei Neuvermietung anzugeben und die Mieterhöhungen nach einer Modernisierung begrenzen. Gerade der letzte Punkt ist eine Kröte, die großen Wohnungskonzernen wie Vonovia oder der Deutschen Wohnen nicht schmecken dürfte.

TELEKOM

Die neue Koalition will den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen. Als Ziel wird formuliert, nun Glasfaser "möglichst direkt bis zum Haus" zu verlegen. Damit scheint die Abkehr von der sogenannten Vectoring-Technologie, mit der Störsignale zwischen den Kupferdrähten unterdrückt werden, eingeleitet. Zudem sollen Anreize für den privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau geschaffen werden. Die notwendigen öffentlichen Mittel werden in dieser Legislaturperiode auf zehn bis zwölf Milliarden Euro geschätzt, die aus einem Gigabit-Fonds kommen sollen, der wiederum mit den Erlösen aus den UMTS- und 5G-Auktion gespeist wird. Der IT-Branchenverband kritisiert, dass dadurch den Bietern das Geld für Investitionen fehlen würde. Ob zwölf Milliarden Euro für eine bundesweite Abdeckung genügen, ist fraglich. Experten beziffern die Kosten auf bis zu 80 Milliarden Euro.

Für den Glasfaserausbau soll künftig der freie Zugang gelten. Bisher hatte die Bundesnetzagentur im Vorfeld festgelegt, welche Produkte die Deutsche Telekom Wettbewerbern anbieten muss und zu welchen Konditionen. Jetzt prüft die Agentur im Nachhinein, ob die gefundenen Lösungen in Ordnung sind. Ein Telekom-Sprecher bezeichnete das als einen Schritt in Richtung Deregulierung für Glasfaser.

E-COMMERCE

Die Koalition hat sich eine gerechte Besteuerung von Großkonzernen zum Ziel gesetzt und führt die Technologie-Giganten Google, Apple, Facebook und Amazon als Beispiele an. Demnach geht es um "eine gemeinsame, konsolidierte Bemessungsgrundlage und Mindestsätze bei den Unternehmenssteuern". Eine Initiative mit Frankreich soll eine europäische Antwort auf internationale Veränderungen, "nicht zuletzt in den USA", liefern. Damit dürfte die jüngste Steuerreform gemeint sein, die unter anderem eine Reduzierung der Körperschaftssteuer zur Folge hat. Facebook verwies nun darauf, bereits im Dezember erklärt zu haben, seine Werbeeinnahmen künftig in den Ländern direkt zu verbuchen und nicht über den internationalen Hauptsitz in Dublin.

Darüber hinaus will die große Koalition gesetzliche Regelungen zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs beim Internethandel schaffen. Dabei geht es um Marktplatzmodelle wie sie beispielsweise Amazon und Facebook betreiben. Europas größter Online-Modehändler Zalando verfügt mit seinem Partner-Programme ebenfalls über eine Art Marktplatzmodell. Verträge würden bereits sicherstellen, dass die Partner umsatzsteuerrechtlich registriert sind und die Umsatzsteuer in dem Land, wo die Ware verkauft wurden, abführen, teilten die Berliner mit.

LUFTFAHRT

Gute Nachricht für Flughafenbetreiber und Airlines: Der Staat soll sich künftig an den gestiegenen Kosten für Sicherheitsvorkehrungen beteiligen. "Luftsicherheitskontrollen sind eine hoheitliche Aufgabe", heißt es im Koalitionsvertrag. Damit könnte die Flughafeninfrastruktur weiterentwickelt und die Luftsicherheit effizienter werden, begrüßten die Verbände der Fluggesellschaften BDL und BDF sowie der Flughafenverband ADV die Vereinbarung. Enttäuscht sind die Interessenvertreter, dass die Luftverkehrssteuer nicht abgeschafft wird. Der Vorschlag wurde wieder vom Tisch genommen, weil die Regierung nicht auf Einnahmen von mehr als einer Milliarde Euro daraus verzichten wollte. Ein Wunsch eint jedoch Politik wie Unternehmen: Alle Beteiligten werden aufgefordert, den neuen Hauptstadtflughafen BER zügig fertigzustellen.

LANDWIRTSCHAFT

Der Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln soll deutlich eingeschränkt werden mit dem Ziel, die Anwendung "so schnell wie möglich" grundsätzlich zu beenden. Ein Enddatum für den Ausstieg aus der Glyphosat-Nutzung wird aber nicht genannt. Daneben wurde ein bundesweites Gentechnikanbau-Verbot sowie ein Ausbau des ökologischen Landbaus vereinbart. Die neue Regierung will zudem Patente auf Tiere oder Pflanzen ablehnen und das Klonen von Tieren für die Lebensmittelerzeugung nicht erlauben. Vorgesehen ist auch der mehrstufige Aufbau einer staatlichen Kennzeichnung anhand verbindlicher Kriterien für Fleisch aus besserer Tierhaltung. Das Töten von Eintagsküken soll bis zur Mitte der Legislaturperiode beendet werden. Medizinische Eingriffe, die nicht das Ziel einer Heilung haben - wie etwa Schnabelkürzen bei Legehennen - sollen unterbunden werden. Der Erwerb von Ackerland für nicht landwirtschaftliche Zwecke soll erschwert werden.

