Musk ist der Meinung, der Republikaner und Gouverneur von Florida Ron DeSantis sei der bessere Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2024. Noch sind die Kandidaten für die nächsten Wahlen für das höchste Amt der USA nicht bekannt. Trump, der 2017 bis 2021 für die Republikaner Präsident war, will allem Anschein nach aber ein Comeback schaffen.

Musk schreibt, der heute 76-jährige Trump wäre am Ende einer zweiten Amtszeit 82 Jahre alt. Dies sei "zu alt, um 'Chief Executive' von irgendetwas zu sein, sowieso nicht der Vereinigten Staaten". Ausserdem entstehe "zu viel Drama", wenn Trump im Weissen Haus sei, schreibt Musk in einer Anspielung auf die kontroverse und stellenweise chaotische Amtszeit Trumps an seine rund 100 Millionen Follower im sozialen Netzwerk.

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.

Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022