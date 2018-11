Politik: UNO-Chef spricht mit türkischem Aussenminister über Fall Khashoggi

UNO-Generalsekretär António Guterres und der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu haben bei einem Treffen in New York über den Fall des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi gesprochen. Die Türkei habe die Vereinten Nationen bislang aber nicht offiziell um eine Untersuchung des Falls gebeten, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Montag. Guterres und Cavusoglu hätten ausserdem über die Konflikte im Jemen, in Syrien und auf Zypern gesprochen. Menschenrechtsorganisationen hatten die UN zuvor immer wieder aufgefordert, den Fall Khashoggi zu untersuchen.