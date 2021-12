Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte am Montag ein Votum in der Kongresskammer Anfang Januar an. Damit solle "jedes Mitglied dieses Gremiums die Gelegenheit haben, seinen Standpunkt im Senat und nicht nur im Fernsehen kundzutun", schrieb Schumer in einem Brief.

Er spielte damit auf seinen Parteikollegen Joe Manchin an, der am Sonntag nach langen Verhandlungen mit dem Präsidialamt in einem TV-Interview Bidens Paket für Sozial- und Klimareformen eine Absage erteilt hatte. Wegen der Mehrheitsverhältnisse im Kongress sind die Demokraten auf Manchins Stimme angewiesen.

US-Politik - Bidens Sozial- und Klimapaket vor Aus? Demokrat im Senat sagt Nein https://t.co/kywtSJhXMU pic.twitter.com/9U3prVDvTB — cash (@cashch) December 19, 2021

Der Senator begründete seinen Widerstand mit Sorgen über die Inflation. Später erklärte er zudem, eine durch das Paket mit einem Volumen von 1,75 Billionen Dollar entstehende Schuldenlast sei für ihn inakzeptabel. Das Präsidialamt und linke Demokraten regierten wütend auf seine Ankündigung, die US-Börsen gaben am Montag nach.

Der Streit findet vor dem Hintergrund der Kongresswahl 2022 statt, bei der für die Demokraten die Kontrolle beider Kammern auf dem Spiel steht. Umfragen zufolge sind insbesondere einige der geplanten Sozialreformen bei den Bürgern beliebt. Manchin selbst wurde 2018 für eine sechsjährige Amtszeit gewählt. Er vertritt West Virginia, wo bei den Präsidentenwahlen der Republikaner Donald Trump zwei Mal eine Mehrheit erhielt. In der Wirtschaft des Bundesstaates spielen Kohle und Erdgas eine wichtige Rolle.

(Reuters)