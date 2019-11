Dies schrieb Trump am späten Montag (Ortszeit) auf Twitter.

"Bei meinem Treffen mit Jay Powell heute Morgen protestierte ich gegen die Tatsache, dass unser Fed-Satz im Verhältnis zu den Zinssätzen anderer konkurrierender Länder zu hoch angesetzt ist.", schrieb Trump über das Treffen im Weissen Haus.

"In der Tat sollten unsere Preise niedriger sein als alle anderen (wir sind die USA). Ein zu starker Dollar schadet den Herstellern und dem Wachstum!", twitterte Trump weiter. Bereits in der Vergangenheit kritisierte der US-Präsident immer wieder den Kurs der US-Notenbank.

At my meeting with Jay Powell this morning, I protested fact that our Fed Rate is set too high relative to the interest rates of other competitor countries. In fact, our rates should be lower than all others (we are the U.S.). Too strong a Dollar hurting manufacturers & growth!

