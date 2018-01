Auf eine "aggressive geldpolitische Reaktion", wie sie im Mitarbeiterstab des Kongressausschusses für Steuerfragen erwartet wird, muss sich der Republikaner nach etwas über einem Jahr im Weissen Haus wohl nicht einstellen. Vielmehr deuten Signale aus der Notenbank daraufhin, dass die Federal Reserve auch unter der Führung des ab Anfang Februar amtierenden Chefs Jerome Powell an der Politik behutsamer Zinserhöhungen festhalten wird. Trump hat seinerseits mit der Nominierung seines republikanischen Parteifreundes dafür gesorgt, dass erstmals seit Jahrzehnten kein gelernter Ökonom, sondern ein Jurist an der Spitze der Notenbank stehen wird.

Noch im Wahlkampfmodus hatte Trump 2016 kaum ein gutes Haar an der Fed gelassen: Er warf der nun scheidenden Chefin und renommierten Arbeitsmarktexpertin Janet Yellen damals vor, als Erfüllungsgehilfin des damaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama zu agieren. Auch wenn er ihre in der Fachwelt weltweit geachtete Leistung zuletzt in milderes Licht tauchte, schickt der 71-jährige Präsident Yellen nächsten Monat aufs Altenteil.

Trump kann der Fed noch stärker seinen Stempel aufdrücken, wenn der bekennende Gegner des Establishments drei Lücken in der nominell siebenköpfigen Führung der Zentralbank füllt. Er hat es damit in der Hand, wer im Direktorium über das Wohl und Wehe der US-Wirtschaft und der Wall Street mitentscheidet. Da Trump Ende 2018 Kongress-Wahlen ins Haus stehen, ist es unwahrscheinlich, dass er auf Verfechter einer straffen Linie setzt. Der US-Präsident muss somit nicht befürchten, dass ihm die Fed bei der Steuerreform in die Parade fährt.

Die Währungshüter erwarten derzeit offenbar keine Überhitzungsgefahr für die Konjunktur durch die Reform: "Ich sehe keine Notwendigkeit, präventiv tätig zu werden", sagte die Chefin der regionalen Fed von Cleveland, Loretta Mester, im Gespräch mit Reuters. Die Steuerreform gilt als bislang grösster Erfolg Trumps in der Gesetzgebung seit dem Einzug ins Weisse Haus: Sie bringt den Unternehmen eine kräftige Entlastung, die sie im Idealfall für Investitionen nutzen sollen: Der Körperschaftssteuersatz ist zu Jahresbeginn auf 21 von bisher 35 Prozent gefallen. Hinzu kommt, dass Firmen Anschaffungen in voller Höhe und umgehend über fünf Jahre abschreiben können. Die US-Bürger profitieren zugleich von deutlich höheren steuerlichen Freibeträgen.

Fed-Führungsmitglied Mester geht davon aus, dass die Steuerreform der Wirtschaft zusätzlichen Schub verleihen wird, ohne dass diese in den roten Bereich gerät. Sie veranschlagt für diesen Effekt jeweils einen halben Prozentpunkt mehr Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt in den nächsten Jahren. Damit dürfte die Notenbank mit den avisierten jeweils drei Zinsschritten nach oben im laufenden und kommenden Jahr weiter gut leben können. Erwartet wird, dass die US-Wirtschaft 2017 um 2,5 Prozent gewachsen ist, nach 1,5 Prozent 2016.

Gemässigtes Tempo bevorzugt

Angesichts des konjunkturellen Aufschwungs hatte sie den geldpolitischen Schlüsselsatz im Dezember erneut um einen Viertelpunkt hochgesetzt - auf aktuell 1,25 bis 1,5 Prozent. Experten erwarten, dass sie im März nachlegen wird. Auch wenn einige Fed-Mitglieder ein etwas langsameres Tempo bevorzugen würden, plädiert niemand für eine prinzipiell aggressivere Gangart: Dies geht aus den Protokollen der Dezember-Sitzung hervor, in der die Steuerreform zur Sprache kam.

Ein Währungshüter hat zuletzt allerdings mit einer Warnung vor den Folgen der Steuerreform für Aufmerksamkeit gesorgt: Der Chef des New Yorker Fed-Ablegers, William Dudley, sieht mittelfristig Gefahren auf die Wirtschaft zukommen. In den kommenden Jahren werde die Volkswirtschaft verwundbarer werden. Zudem könne die Reform der Kreditwürdigkeit der USA schaden. Eine Prophezeiung, die sich bereits erfüllt hat: Die chinesische Ratingagentur Dagong stufte die US-Kreditwürdigkeit wegen steigender Staatsschulden im Zuge der Steuerreform jüngst herab. Doch von Dudley muss Trump bald kein Störfeuer mehr befürchten: Der Vertraute Yellens tritt Mitte des Jahres ab.

Nach Ansicht der Analysten von Allianz Global Investors wird 2018 zu einem Jahr der Weichenstellungen: Die Kongress-Zwischenwahlen im November würden "zur Nagelprobe für die Popularität" des Präsidenten. Für Trump, der das Wirtschaftswachstum unter anderem mit seiner Steuerreform auf drei Prozent hochtreiben möchte, wären Warner vom Schlage Dudleys dabei wohl nur im Weg. Für den seit Oktober vakanten Posten des Fed-Vizechefs war zuletzt ein früherer Berater von Ex-Präsident George W. Bush im Gespräch: Der einstige Chef des Nationalen Wirtschaftsrats, Larry Lindsey - wie Trump ein Republikaner.

(Reuters)