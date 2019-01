Noch am Donnerstag sollen in der Kongresskammer Vorlagen verabschiedet werden, um den seit Tagen anhaltenden Stillstand von Teilen der Regierung zu beenden, erklärten Mitarbeiter der bisherigen Oppositionspartei. Die Freigabe von insgesamt fünf Milliarden Dollar für die von Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko sei darin allerdings nicht erhalten. Trump beharrt auf dieser Forderung. Damit bleibt auch im neuen Jahr unklar, wann der sogenannte "shutdown" beendet wird.

Die Demokraten hatten bei der Zwischenwahl in November einen Machtwechsel im Repräsentantenhaus erzielt. Im Senat haben Trumps Republikaner zwar noch eine Mehrheit. Diese ist jedoch so klein, dass sie bei vielen Gesetzen - darunter die zum Haushalt - auf Stimmen der Demokraten angewiesen sind. Diese lehnen die Finanzierung der Mauer kategorisch ab. Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat seinerseits erklärt, sich mit keiner Vorlage befassen zu wollen, die von Trump abgelehnt wird. Dieser hatte den Bau der Mauer zu Schutz der nationalen Sicherheit der USA zu einem seiner wichtigsten Wahlversprechen erklärt.

Der Shutdown hatte am 22. Dezember begonnen. Etwa ein Viertel der US-Regierungsbehörden und 800.000 Mitarbeiter sind betroffen.

(Reuters)