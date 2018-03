Kündigte der auch in vielen anderen Politikfeldern nicht immer konsequente Trump zunächst an, von den Zöllen werde es "keine Ausnahmen" geben, so zeichnet sich rund zwei Wochen vor Inkrafttreten der Zölle ein ganzer Flickenteppich an Ausnahmen ab. Mexiko, Kanada und Australien sollen davon profitieren, während die Europäische Union, Japan, Südkorea und Brasilien sich noch um ein ähnliches Entgegenkommen bemühen.

Verantwortlich für Trumps Sinneswandel ist nach Einschätzung von Insidern eine massive Kampagne, betrieben von einer illustren Allianz aus Regierungen, Lobbygruppen, republikanischen Abgeordneten und Senatoren. Selbst Stahlarbeitergewerkschaften sind mit von der Partie, also ausgerechnet die Vertreter jener Gruppe, die durch die Zölle geschützt werden soll. Die Gründe für die Gewährung einer Sonderbehandlung durch die US-Regierung sind im Einzelfall unterschiedlich, immer jedoch müssen die betroffenen Regierungen Zugeständnisse an die USA machen.

Verzicht auf Zölle gegen Zugeständnisse

Im Falle Kanadas und Mexikos etwa, die Trump nur bis auf weiteres von Schutzzöllen verschonte, dürften die laufenden Verhandlungen über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta die zentrale Rolle gespielt haben. Die US-Delegation kann die beiden Nachbarstaaten nun in den Handelsgesprächen damit locken, sie dauerhaft von Zöllen auszunehmen - ein wichtiges Pfund, um womöglich weitere Vorteile für die USA herauszuschlagen.

Offiziell verneinen die kanadische und die mexikanische Regierung, die Ausnahmeregelung bei Zöllen mit Zugeständnissen in den Nafta-Verhandlungen erkauft zu haben. Zugleich macht ein mexikanischer Regierungsvertreter aber deutlich, dass Zölle einen Erfolg von Nafta fast unmöglich machen würden: "Wenn du das machst (Zölle einführen), kannst du dich von allem anderen verabschieden."

Auch ein führender US-Lobbyist verweist darauf, dass die rechtliche Struktur von Nafta die Einführung von Zöllen gegenüber den beteiligten Ländern extrem kompliziert gestaltet hätte. Schliesslich gehe es bei dem Abkommen gerade darum, den Mitgliedern zollfreien Marktzugang zu gewähren. "Die Gefahr, dass die Nafta-Partner (im Falle von Zöllen) aufgestanden wären und die Verhandlungen verlassen hätten, dürfte eine ziemlich grosse Rolle gespielt haben", sagt der Lobbyist. Das scheint auch Trump so zu sehen. Keine 24 Stunden, nachdem sein Berater Peter Navarro Ausnahmen ausgeschlossen hatte, meldete sich der Präsident über Twitter selbst zu Wort und zog die Verbindung zu den Handelsgesprächen: Ausnahmen könne es für Kanada und Mexiko geben, wenn "ein neues und faires Nafta-Abkommen" gebe.

"Neue Elemente" ins Spiel zu bringen, also Politikbereiche, die mit dem eigentlichen Verhandlungsgegenstand nichts zu tun haben, ist durchaus nicht neu in der Trump'schen Politik-Strategie. "Wenn er keinen Raum mehr zum Manövrieren hat, dann schafft er einen", sagt der Präsident der konservativen Bewegung "Für Amerika", David Bozell, ein Fan Trumps. Trump vermischt ständig Themenfelder miteinander, die andere gerne getrennt behandeln würden. Ein Beispiel ist die Verknüpfung von Zöllen und Verteidigungsausgaben. So lautete die US-Begründung für die Verschonung Australiens von Zöllen, das Land habe zugesagt, dass ihm an fairen Militär- und Handelsbeziehungen gelegen sei. Trump hat wiederholt Nato-Staaten kritisiert, die - wie Deutschland - weniger für Rüstung ausgeben als von der Allianz vereinbart.

Bis zuletzt liess Trump Mitarbeiter im Dunkeln

Seine wichtigsten Berater, Handelspartner der USA und auch die Industriebosse im eigenen Land liess Trump offenbar bis zuletzt im Dunkeln über die konkrete Ausgestaltung seiner Pläne. Der Chef der Stahlarbeitergewerkschaft, Leo Gerard, hatte sich schon früh kritisch gegenüber Zöllen vor allem gegenüber Kanada geäussert. Die Stahlbranchen beider Nachbarn sind auf das engste miteinander verflochten, und die US-Gewerkschaft vertritt sogar die Interessen der kanadischen Arbeiter mit. Doch als die Gewerkschaftsmitglieder nach Washington eilten, um bei der Unterzeichnungszeremonie für schöne Bilder eines tatkräftigen und arbeitnehmerfreundlichen Präsidenten zu sorgen, war der Gewerkschaftsführung noch immer nicht klar, für wen die Zölle gelten sollten. "Wir wussten bis zuletzt nicht, welche Ausnahmen es geben würde. Wir haben bis zur letzten Minute dafür geworben, dass Kanada nicht der Feind ist", sagt Gerard - selbst Kanadier - im Gespräch mit Reuters.

Auch Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau legte sich nach Angaben von Insidern mächtig ins Zeug, um eine Ausnahme für sein Land zu erreichen. In einem Telefonat mit Trump habe er die Interessen der kanadischen Stahlbranche "energisch verteidigt", heisst es. Parallel dazu habe er einflussreiche republikanische Zoll-Gegner wie den Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell und den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Paul Ryan, telefonisch bearbeitet, wird aus der kanadischen Regierung berichtet. Auch seine Minister hätten dafür gesorgt, dass die Telefonleitungen nach Washington glühten.

Viele erinnerte das Vorgehen an den letztlich erfolgreichen Versuch vom vergangenen Jahr, Trump vom endgültigen Ausstieg aus Nafta abzuhalten und stattdessen auf Neuverhandlungen zu setzen. "Wir haben sie gefragt: Wisst ihr eigentlich, dass die USA einen Stahl-Handelsüberschuss mit uns haben? Wisst ihr eigentlich, wieviel Stahl Kanada bei euch kauft?", sagt ein Insider. Nach Daten des US-Statistikamts exportierten die USA 2017 Eisen- und Stahlprodukte im Wert von 4.35 Milliarden Dollar nach Kanada, die Stahl-Importe aus dem Nachbarland lagen dagegen bei 3,69 Milliarden. Offiziell will die Regierung in Washington von einer Aufweichung ihrer Haltung dennoch nichts wissen. Trump habe wie geplant eine "flexible, aber entschlossene" Regelung verkündet, heisst es. Sie erlaube Ausnahmen für Verbündete, die dann aber die anderen betroffenen Staaten durch höhere Zölle ausgleichen müssten. Keine guten Nachrichten für Länder wie Deutschland, denen bisher keine Ausnahme gewährt wird.

(Reuters)