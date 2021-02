Der 73-jährige soll Italien mit seinen zerstrittenen Parteien und seiner dringend reformbedürftigen Wirtschaft als Chef einer Einheitsregierung durch die Corona-Krise steuern. Viele trauen das dem langjährigen Chef der italienischen Notenbank und dann der Europäischen Zentralbank (EZB) zu. Denn der erfahrene und versierte Geldpolitiker ist krisenerprobt. Kritiker bemängeln allerdings, dass er in seiner EZB-Zeit bei wichtigen Entscheidungen zu Alleingängen geneigt habe.

In seiner achtjährigen Zeit als Präsident der Euro-Notenbank in Frankfurt bis Herbst 2019 musste Draghi nicht nur einen häufig geldpolitisch uneinigen EZB-Rat zusammenhalten. Als der Euro während der Staatsschuldenkrise auseinanderzubrechen drohte, waren Entschlossenheit und Führungsstärke gefragt. Und genau dann war Draghi zur Stelle. In einer Rede im Sommer 2012 sagte er die inzwischen berühmten Worte "Whatever it takes", mit denen er die Börsen nachhaltig beruhigte und den Euro rettete.

Der promovierte Ökonom und Absolvent der amerikanischen Eliteuniversität MIT kann auf eine Bilderbuchkarriere zurückblicken. Sie führte ihn neben akademischen Posten in die italienische Finanzpolitik, zur Weltbank und auch in die Privatwirtschaft. Von 2002 bis 2005 arbeitete er bei der US-Investmentbank Goldman Sachs in London, zuletzt als Vice President. Danach wechselte er zur italienischen Notenbank, deren Gouverneur er bis 2011 blieb.

Als Präsident der EZB von November 2011 bis Ende Oktober 2019 musste Draghi nicht nur die Gemeinschaftswährung in den Nachwehen der weltweiten Finanzkrise geldpolitisch stützen. Eine jahrelang schleppende Konjunktur im Euro-Raum führte dazu, dass die EZB unter seiner Führung zu einer immer lockereren Geldpolitik überging - mit ultratiefen Zinsen und neuen Instrumenten wie billionenschweren Staatsanleihe-Käufen. Unter Draghi wurde der Leitzins auf das Rekordtief von 0,0 Prozent gesenkt. Auf diesem Niveau liegt er heute immer noch.

Grösster Härtetest im Sommer 2012

Der wohl größte Härtetest als EZB-Chef wartete auf Draghi im Sommer 2012. An den Börsen wetteten damals Investoren gegen schuldengeplagte südeuropäische Länder mit der Folge, dass die Kreditkosten für sie immer stärker stiegen. Die Zinsabstände zwischen den Staatsanleihen südeuropäischer Länder und den als sehr sicher geltenden deutschen Bundesanleihen weiteten sich bedrohlich aus. Der Euro drohte zu scheitern. In dieser Situation sagte er in London seiner 'Whatever-it-takes'-Rede die Sätze: "Die EZB ist bereit, alles zu tun im Rahmen ihres Mandats, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir: Es wird genug sein." Seine Aussage gilt mittlerweile als der entscheidende Wendepunkt in der Staatsschuldenkrise.

In Deutschland war die Geldpolitik unter Draghis Führung häufig stark umstritten - vor allem in konservativen politischen Kreisen. Zu Beginn seiner Amtszeit wurde ihm noch von der "Bild"-Zeitung eine Pickelhaube verliehen, gewissermaßen als Symbol für preußische Tugenden. Doch angesichts der immer weiter geöffneten Geldschleusen verlor Draghi viel Sympathie. Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt titulierte ihn einst sogar als "Falschmünzer Europas". Zeitweise waren die Attacken so heftig, dass sich Bundesbank-Präsident Jens Weidmann genötigt sah, sich schützend vor ihn zu stellen. Nach seinem Ausscheiden aus der EZB erhielt Draghi Anfang 2020 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Draghi, der sich in seiner Karriere den Spitznamen "Super Mario" einfing, gilt als scharfer analytischer Kopf mit diplomatischen Fähigkeiten, der in entscheidenden Situationen allerdings auch gewillt ist, gegen Widerstände zu handeln. An seinem Führungsstil in der EZB wurde allerdings oftmals kritisiert, dass er vor großen geldpolitische Entscheidungen häufig nur einen kleinen Zirkel von Beratern eingebunden habe. Der EZB-Rat sei vielfach erst sehr spät einbezogen worden, was für Unmut im Kreis der Notenbank-Gouverneure gesorgt habe.

Der Chef des Forschungsinstituts DIW, Marcel Fratzscher, der 2001 bis 2012 bei der EZB gearbeitet hatte, sagte zum Auftrag zur Regierungsbildung an Draghi: "Ich halte ihn für einen sehr klugen Kopf, sehr guten Diplomaten." Er habe ein hervorragendes Gespür dafür, was notwendig sei. "Er bringt alles mit, um das Land voranzubringen. Dabei ist natürlich wichtig, dass er politischen Rückhalt hat."

(Reuters)