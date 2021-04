Polizei kündigt in St. Gallen ausgedehnte Personenkontrollen an

Mit solchen Personenkontrollen müsse in der ganzen Innenstadt gerechnet werden, hiess es in einer Mitteilung. Wer am vergangenen Freitag aus der Stadt weggewiesen worden sei, müsse bei einer erneuten Kontrolle am Sonntag mit einer Anzeige rechnen.

Bereits am Samstagabend hatte die Polizei eine starke Präsenz gezeigt, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Patrouillen kontrollierten in der Innenstadt am späten Abend viele junge Männer. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Gemäss der Polizei wurde für Ostersonntagabend in sozialen Netzwerken erneut zu Gewalt in St. Gallen aufgerufen. Die Polizei erklärte, sie werde weiterhin weder Gewalt noch Sachbeschädigungen dulden.

Eltern sollen Kinder nicht in die Stadt lassen

Die Stadtregierung und die Polizei appellierten an die Bevölkerung, den Aufrufen zu Gewalt nicht zu folgen, auch nicht als Schaulustige. Der Appell richtete sich auch an Eltern. Diese sollten ihre Kinder am Sonntagabend nicht nach St. Gallen lassen.

Die Stadträtin und Polizeivorsteherin Sonja Lüthi (GLP) rief erneut öffentlich zu Gewaltverzicht auf. Es gebe zielführendere Wege, Aufmerksamkeit für Anliegen zu erhalten, erklärte sie am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Auch Bundespräsident Guy Parmelin hatte zuvor in einem Interview mit der "SonntagsZeitung" die Ausschreitungen vom Freitagabend scharf verurteilt. Ausschreitungen würden angesichts der Ungeduld in der Pandemie-Situation nicht helfen. Der Bundesrat appellierte an alle, dass sie die Disziplin, die sie bisher gezeigt hätten, beibehalten.

Zwei Verletzte und Sachschaden

Am Freitagabend war es in St. Gallen eine Woche nach ersten Randalen am Rand der Altstadt und beim Bahnhof erneut zu Ausschreitungen zwischen Jugendlichen und der Polizei gekommen. Ein Teil der 200 bis 300 versammelten Personen griff die Einsatzkräfte mit Flaschen, Knallkörpern und einem Molotowcocktail an. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Gummischrot und Reizgas.

Mindestens zwei Menschen wurden verletzt. Es gingen Scheiben zu Bruch, und Velos wurden angezündet. Bis Samstagmittag gingen bei der Polizei sieben Anzeigen wegen Sachbeschädigungen im Umfang von total rund 50'000 Franken ein. Ein 25-jähriger Mann wurde festgenommen. 21 Personen wurden für Abklärungen auf den Polizeiposten gebracht. 33 Personen wurden polizeilich aus der Stadt weggewiesen.

Nach dem Vorfall entbrannte in der Öffentlichkeit eine Diskussion unter anderem über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die Jugendlichen. Dabei heiss es etwa, diesen fehle aufgrund der behördlichen Massnahmen eine Perspektive.

(AWP)