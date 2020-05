Polnische Regierung erwägt Einstieg in den Lebensmittelhandel

Der polnische Staat will seine verschiedenen Beteiligungen in Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung bis zum Jahresende in einer neuen Holding konsolidieren. In den sozialen Netzwerken stiess die Initiative teilweise auf Spott: Nutzer erinnerten an die schlechten Erfahrungen mit dem staatlichen Einzelhandel in der Zeit des Sozialismus vor der Wende von 1989.

Derzeit kommen die grössten Handelsketten in Polen aus dem Ausland. So gehört die Discounter-Gruppe "Biedronka" (Marienkäfer) mit mehr als 3000 Filialen zum portugiesischen Handelskonzern Jerónimo Martins. Auch die deutschen Ketten Lidl und Kaufland sind in Polen vertreten./bas/DP/jha

(AWP)