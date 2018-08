Pompeo betont Festhalten an US-Sanktionen gegen Iran

US-Aussenminister Mike Pompeo hat ein Festhalten seiner Regierung an der Wiedereinsetzung der US-Sanktionen gegen den Iran bekräftigt. "Die Vereinigten Staaten werden diese Sanktionen erzwingen", sagte er am Sonntag (Ortszeit) auf dem Rückflug von Asien in die USA. Die Sanktionen seien "ein wichtiger Teil unserer Bemühungen, die bösartigen iranischen Aktivitäten zurückzudrängen", wurde er von der "Washington Post" zitiert.