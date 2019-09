Pompeo schliesst Wiederaufnahme der Gespräche mit Taliban nicht aus

US-Aussenminister Mike Pompeo schliesst eine mögliche Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan nicht aus. "Wir werden sehen", sagte Pompeo am Sonntag dem Fernsehsender CNN auf eine entsprechende Frage. Für einen Neustart der Gespräche müssten die Taliban bedeutsame Zusagen machen und diese vor allem einhalten. Er äusserte sich nicht konkret, ob und wann die Friedensgespräche wieder aufgenommen werden könnten, machte aber deutlich, dass die US-Regierung weiter Interesse an einem Friedensabkommen mit den Taliban habe.