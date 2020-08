Pompeo: USA bestehen auf Verlängerung des Waffenembargos gegen Iran

Die USA werden nach den Worten von Aussenminister Mike Pompeo keinen Millimeter von ihrer Forderung abweichen, das UN-Waffenembargo gegen den Iran zu verlängern. "Es macht keinen Sinn, dem grössten Verbreiter von Terrorismus in der Welt Waffen kaufen zu lassen", sagte Pompeo während eines Österreich-Besuchs am Freitag in Wien. Die Vereinigten Staaten setzten darauf, dass die ganze Welt das genauso sehen werde.