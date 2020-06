Pompeo will Europäer für harten Kurs gegenüber China gewinnen

US-Aussenminister Mike Pompeo will die Europäer für einen harten Kurs gegenüber der aufstrebenden Grossmacht China gewinnen. Die EU und die USA müssten im Interesse "der Erhaltung unserer freien Gesellschaften, unseres Wohlstandes und unserer Zukunft" zusammenarbeiten, um den Herausforderungen zu begegnen, sagte Pompeo in einer Videokonferenz der US-Stiftung German Marshall Fund am Donnerstag. Die USA hätten einen Vorschlag des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell für einen Dialog zwischen den USA und der EU zu China angenommen. "Die Herausforderung, die wir gemeinsam versuchen zu lösen, besteht darin, wie wir Freiheit und Demokratie auf beiden Seiten des Atlantiks bewahren und unsere Bürger schützen können", sagte Pompeo.