Portugal beschliesst 1,4-Milliarden-Euro-Hilfspaket für Unternehmen

Die portugiesische Regierung hat zur Abfederung der Folgen von Energiekrise und Inflation ein Hilfspaket für Unternehmen in Höhe von gut 1,4 Milliarden Euro angekündigt. Die Massnahmen seien am Donnerstag vom Ministerrat gebilligt worden, teilte der Wirtschaftsminister der linken Regierung, António Costa Silva, in Lissabon mit. Man wolle rund 600 Millionen Euro für staatlich unterstützte Kredite zur Verfügung stellen und habe auch direkte Beihilfen und Steuererleichterungen beschlossen, sagte er.