Portugal strebt ersten Etat-Überschuss seit 1974 an

Der Staatshaushalt des früheren Euro-Krisenlandes Portugal für 2020 sieht erstmals seit der Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1974 einen Überschuss vor. Finanzminister und Euro-Gruppen-Chef Mário Centeno legte dem Parlament in Lissabon am Montag gegen Mitternacht (0100 MEZ) den Etat-Entwurf der sozialistischen Regierung vor. Es sei ein "historischer" Haushaltsplan, sagte Centeno am Dienstag vor Journalisten.